"Filiz Akın neden öldü, hastalığı neydi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın’dan acı haber geldi. Yeşilçam’ın ‘kolejli kızı’ olarak hafızalara kazınan Akın, 82 yaşında vefat etti. İşte Filiz Akın'ın biyografisi ve filmleri
Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen ve yıllarca unutulmaz filmlere imza atan Akın, aynı zamanda "kolejli kız" imajıyla hafızalara kazınmıştı. Sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen ve Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan usta oyuncunun vefatı, sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.
Filiz Akın kimdir?
Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonkarahisarlı bir kadı olan Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez asıllıdır. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babasının çalıştığı Beypazarı'nda yaşadı. 5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulunda tamamladı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı.
Filiz Akın'ın eğitim hayatı
Filiz Akın, eğitimine TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında yatılı ve burslu olarak devam etti. Resim ve besteleriyle okulda çeşitli ödüller aldı. Tüm dersleri başarıyla geçti ve öğretmenleri tarafından ideal bir öğrenci olarak seçildi. Haziran 1960'ta üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra American Export-Isbrandtsen Lines'ın Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Firmada 2 yıl çalıştıktan sonra denizcilik şube başkanı oldu. İngilizce , Fransızca ve biraz da İtalyanca öğrendi. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir dönem okudu ve arkeoloji okudu.
Filiz Akın hangi filmlerde oynadı?
Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yankesici Kız en ünlü filmleri arasında yer aldı. 1971'de Ankara Ekspresi'ndeki rolüyle 8. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Mayıs 1962'den Eylül 1972'ye kadar 105'ten fazla filmde rol aldı. 116 filmde oynadıktan sonra Akın, 1975 yılında sinema kariyerine son verdi. Oyuncular Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasında iz bırakan ve zamanının etkili dört aktrisinden biri olarak kabul edildi. 1965 yılında Türker İnanoğlu ile ilk evliliğinden olan oğlu İlker dünyaya geldi. Bu dönemde aile Şişli'de ikamet etmektedir. 1974'te çift, 10 yıllık evliliğin ardından boşandı.
Sinema kariyerine son verdikten sonra İstanbul Bankası reklamlarında oynadı ve 1977'de TRT'de Podyum Show adlı müzik programını sundu. 1979 yılında Haldun Dormen'in Bir Ayrılık adlı oyununda rol aldı. 1979'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda başrol oyuncusu olarak sahne aldı. 1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlendi. 11 yıllık evlilikten sonra 1993 yılında boşandılar. Mayıs 1994'te Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sönmez Köksal ile evlendi. Evlendikten sonra çift Ankara'ya yerleşti. Eşi Sönmez Köksal, Şubat 1998'de Fransa'ya büyükelçi olarak atandı ve 4 yıl boyunca Paris'teki Türk büyükelçiliğinde yaşadılar. Paris'te Türkiye'yi ve kültürünü tanıtmak için La Fayette'de Türk-Osmanlı ürünleri sergisi, Bagatelle'de Lale Park ve Türk Ressamları Sergisi düzenledi. 2002 yılında bir tür burun ve ağız kanseri (nazofarenks) olduğunu öğrendi. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gördü ve kanseri iyileşti.