Filiz Akın'ın eğitim hayatı

Filiz Akın, eğitimine TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında yatılı ve burslu olarak devam etti. Resim ve besteleriyle okulda çeşitli ödüller aldı. Tüm dersleri başarıyla geçti ve öğretmenleri tarafından ideal bir öğrenci olarak seçildi. Haziran 1960'ta üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra American Export-Isbrandtsen Lines'ın Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Firmada 2 yıl çalıştıktan sonra denizcilik şube başkanı oldu. İngilizce , Fransızca ve biraz da İtalyanca öğrendi. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir dönem okudu ve arkeoloji okudu.