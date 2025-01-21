FIRSAT ÜRÜNLERİ TEK TEK SIRALANDI! Tarım Kredi Kooperatif'te 30 Ocak tarihine kadar geçerli: Televizyon, kişisel bakım ürünleri...

Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market, 21-27 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Gıdadan elektroniğe kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan bu kampanya, uygun fiyatlarla kaliteli ürünler arayan müşteriler için büyük fırsatlar sunuyor. Günlük ve özel ihtiyaçlara yönelik yüzlerce ürün cazip indirimlerle raflarda yerini aldı. Elektronik eşyalar, temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve daha fazlasını içeren kampanya, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için ideal. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğunun öne çıkan fırsatları ve detayları...

1 /9 Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market’in 21-27 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan "Kat Kat Fırsat Kataloğu" müşterilere birbirinden cazip indirimler sunuyor. Elektronikten kişisel bakıma, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalog, bütçenizi rahatlatacak fırsatlar içeriyor.

2 /9 TARIM KREDİ KOOPERATİF 21-27 OCAK AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Onvo 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV 15.890 TL

3 /9 İNDİRİMLER BURADA! Tarım Kredi Dana Kasap Sucuk 400 gr paket fiyatı 195,00 TL.

4 /9 Tarım Kredi İlk Hasat Çay 1 kg paket fiyatı 174,90 TL.

5 /9 GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ Oral-B Diş Macunu Komple7 Extra White 119 TL yerine 82,90 TL Oral-B Pro 3D White ADV Glamorous 89.90 TL yerine 62,90 TL Oral-B Diş Eti Bakımı 79 TL yerine 54,90 TL

6 /9 CAZİP FİYATLARLA YÜZLERCE ÜRÜN RAFLARDA! Patos, Cipso ve Çerezos Çeşitlerinde %20 İndirim TK Süzme Çiçek Bal Kavanoz 850 gr, 179 TL Arıcı Rulo Kaymak 150 gr, 49,90 TL

7 /9 Tarım Kredi Küp Şeker 1 kg paket fiyatı 39,90 TL.

8 /9 Gillette 3'lü Slalom Tıraş Bıçağı: 138,90 TL Gillette Permatik 5'li, 83.50 TL