Fitre ile ilgi sorular 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla merak konusu olmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Peki fitre nedir? Fitre kime veriler kime verilmez, ne zaman verilir? Fitre ile ilgi sıkça sorulan sorular ve cevapları.
2025 yılında Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Diyanet’in 2025 yılı fitre parasını açıklaması ve Ramazan ayının girecek olması nedeniyle fitre konusunda sorular da sorulmaya başladı.
Sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekatı kabul edilmiştir. Bu nedenle sadaka-i fıtır’a, “can sadakası” veya “beden sadakası” da denilmektedir. Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde önemli bir rol oynar.
Fitreyi kimler verir?
Halk arasında fitre denilen sadaka-i fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala sâhip bulunan her Müslüman'ın vermesi vâcip olan mali bir ibadettir.
Fitreyi kimler verir? sorusunun kapsamlı cevabı için tıklayın
Fitre nasıl verilir?
Hadislerde sadaka-i fıtrın miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden bir sâ’ (yaklaşık 2,917 gram) olarak belirlenmiştir. Sadaka-i fıtrın bu sayılan maddelerden belirlenmesi, o günkü toplumun ekonomik şartları ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.
Günümüzde sadaka-i fıtır, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar, ayni gıda yardımı olarak verilebileceği gibi, bunun değerinde nakit de verilebilir. Ancak fakirin yararına olanı tercih etmek daha uygundur.
Fitreyi kimler verir kimler fitre vermez?
Fitreyi yani Sadaka-i fıtır, zekat verilebilecek kimselere verilir. Zekat verilmesi caiz olmayan kişilere sadaka-i fıtır da verilemez.Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir.
Fitreyi kimler verir kimler fitre vermez? Detaylar için tıklayın
Anne babaya fitre verilir mi?
Fitre, İslam dininde Ramazan ayı içinde veya Ramazan Bayramı'ndan önce maddi durumu iyi olan Müslümanların, ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlü oldukları bir tür sadakadır. Sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir
gereği olarak insan varlığının zekatı kabul edilmiştir. Fitrenin verileceği yerler özellikle de anne ve babaya fitre düşer mi? sorusu vatandaşların tarafından merak konusu.