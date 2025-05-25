Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Gassal, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Gassal'ın ikinci sezonunda Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu. TRT Tabii Gassal 3. sezon olacak mı? sorusu merak edilirken, dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan’dan müjdeyi duyurdu.
İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Gassal’ın ikinci sezonu, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Dizinin tüm bölümleri, Tabii üyeleri için platformda erişilebilir olacak. Peki Gassal 3. sezon olacak mı? TRT Tabii Gassal dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Gassal oyuncu kadrosunda kimler var?
Başrollerini Ahmet Kural ve bu sezon diziye kadın gassal rolüyle katılan Hande Soral'ın paylaştığı diziyi, ilk sezonda olduğu gibi Sümeyye Karaarslan kaleme aldı ve Selçuk Aydemir yönetti.
Gassal'ın ikinci sezonunda, ilk sezondan Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk gibi başarılı isimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu.
Gassal 3. sezon olacak mı?
Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan şunları kaydetti: "Benim ölüme, hayata bakış açım biraz bu aslında. Ama ilk sezona göre içinde biraz daha es verebileceğimiz yerler var. Özellikle ilk sezonun finalinden sonra 'bu kadar da insafsız olunmaz' tepkileri gelmişti.
Burada 3. sezona kadar biraz daha rahat bekleyebilecekleri bir finalimiz olduğunu söyleyebilirim. 3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."
Galada ayrıca dizinin müziklerine katkı sunan Bayhan da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Böylesine başarılı ve muhteşem bir işte bulunmak benim için çok büyük bir şans ve büyük mutluluk. Çok keyifle çalıştık." dedi.