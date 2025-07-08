TRT Tabii'nin dizisi Gassal, ilk sezonundan itibaren büyük bir ilgi yakalamayı başardı. Yoğun ilgi gören yapımın gala gecesinde konuşan dizinin senaristi, 3. sezonun hazırlıklarının başladığını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Gassal 3. sezon var mı, ne zaman çıkacak? Gassal 3. sezon bölümleri nereden izlenir? TRT Tabi Gassal dizisi 3. sezon için tarihi hakkında detaylar...

1 /8 Gassal 3. Sezon Ne Zaman?

Gassal’ın yeni sezon yayın tarihi henüz netleşmedi. Ancak yapım ekibi ve platform olan Tabii'nin önümüzdeki haftalarda resmi açıklama yapması bekleniyor.

2 /8 Gassal 3. sezon olacak mı?

Konusuyla büyük ilgi çeken dizi, ilk sezonunun ardından ikinci sezon müjdesini vermişti. Hande Soral'ın katıldığı kadrosuyla güçlenen Gassal, üçüncü sezon çekimlerine başladı.

3 /8 Gassal 3. sezon için hazırlıklar başladı İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi yakalayan ve sosyal medyada gündem olan Gassal, ikinci sezonuyla da beğeni toplamayı başardı. İkinci sezonun yayınlanmasıyla birlikte üçüncü sezon merakı artarken, dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan’dan yeni sezon açıklaması geldi.

4 /8 Karaarslan, ikinci sezon galasında yaptığı konuşmada Gassal dizisinin üçüncü sezonunun da geleceğini duyurdu. Yeni sezonun şu an hazırlık aşamasında olduğunu belirten senarist, çekimlerin yakın zamanda başlayacağını ifade etti.

5 /8 Gassal'da dizinin konusu kadar şarkılar ve şarkıcılar da dikkat çekti

İlk sezonunda Şahin Kendirci'nin ikinci sezonunda Bayhan'ın yer aldığı Gassal'ın üçüncü sezonunda da izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Samet Aday'ın özel haberine göre, Gassal'ın üçüncü sezonuna Kubat şarkılarıyla renk katacak.

6 /8 Gassal 2. sezonda neler oldu?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi, ikinci sezonuna çarpıcı bir bölümle giriş yapıyor. Yeni sezonda izleyiciyi daha da derinlemesine bir hikâye bekliyor. 2. sezonun ilk bölümünde, baş karakter Bâki, hayatla ölüm arasındaki ince çizgide içsel bir yolculuğa çıkıyor.

7 /8 GASSAL DİZİSİ TRT TABİİ İZLEME LİNKİ