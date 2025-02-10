Gaziantep'te yarın 11 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Gaziantep'te akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından kentte yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden yağışların ardından öğrenciler de yarın (11 Şubat) okullar tatil edildi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte Gaziantep'ten son gelişmeler.
Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Gaziantep'te de akşam saatlerinde etkili oldu. Öğrenciler kar yağışıyla bilirkte okulların tatil olup olmayacağı hakkında valilik açıklamalarını merak ediyor. İşte kentte son durum.
GAZİANTEP'TE YARIN 11 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Gaziantep'te kar yağışının başlamasıyla tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Valilik henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ BAŞLADI
Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak sürüyor.
Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin belli kesimlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırıyor.
Yetkililer, kar yağışının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.