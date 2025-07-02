Google'ın geliştirdiği Deprem Uyarı Sistemi, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayanlar için hayati bir önem taşıyor. Bu sistem, akıllı telefonlardaki ivmeölçerleri kullanarak yer sarsıntılarını algılıyor ve bir deprem başlangıcını tespit ettiğinde saniyeler öncesinden kullanıcılara bildirim gönderiyor. Peki Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google deprem uyarı bildirimi nasıl alınır? İşte android ve iPhone’larda Google deprem uyarı sistemini açma yöntemi.

1 /5 Google Deprem Uyarı Sistemi, afet anında can ve mal kaybını en aza indirme potansiyeliyle, teknoloji ve toplumsal faydayı bir araya getiren önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

2 /5 Google deprem uyarı sistemi iPhone’larda nasıl çalışır? iOS (iPhone) Cihazlarda Deprem Uyarısı Almak İçin: Apple, şu anda Google gibi yerleşik bir deprem uyarı sistemi sunmasa da, iOS kullanıcıları aşağıdaki adımları uygulayarak uyarı alabilir:

3 /5 Ayarlar > Bildirimler > Acil Durum Uyarıları menüsüne girin. "Hükümet Uyarıları" başlığı altındaki " Acil Durum Uyarıları " seçeneğini aktif edin. Bu sistem, Türkiye'de henüz tam olarak yaygın olmasa da bazı ülkelerde GSM üzerinden gönderilen deprem veya doğal afet bildirimlerini kapsar.

4 /5 Google deprem uyarı sistemi Android telefonda nasıl çalışır? Android Cihazlarda Google Deprem Uyarı Sistemini Açma: Ayarlar menüsüne girin. Güvenlik ve Acil Durum (veya bazı cihazlarda Konum) seçeneğine dokunun. Deprem Uyarıları sekmesini bulun.