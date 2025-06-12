Çeşitli sosyal medya platformlarında yasa dışı faaliyetlerle haksız kazanç elde ettikleri ve takipçilerini kumar oynamaya teşvik ettikleri öne sürülen 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Peki gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri kim? Sosyal medya fenomenleri tutuklandı mı?
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.
Sosyal medya üzerinden yayın yaparak haksız kazanç sağladıkları ve kullanıcıları kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi.
Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri kim?
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenlerini gözaltına aldı. İşte o isimler:
Tolunay Ören,
Eray Can Özkenar,
Ferhat Can Dama,
Kemal Can Parlak,
Ömer Faruk Karataş,
Mert Kancefer,
Furkan Burak Bayrak,
Duru Batır,
Necati Akçay,
Ferit Karakaya,
İsa Aktaş
Gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.