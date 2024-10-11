Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2024 GSB yurtları ek yerleştirme Sonucu e-Devlet ile sorgulama ekranı

KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2024 GSB yurtları ek yerleştirme Sonucu e-Devlet ile sorgulama ekranı

11:5311/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrencilerin başvurduğu KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için yazılı açıklama yaptı. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 2024 GSB yurtları ek yerleştirme Sonucu e-Devlet ile sorgulama ekranı haberimizde.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin geride kalmasının ardından gözler GSB'den gelecek son dakika 'KYK ek yurt sonuçları açıklandı!' duyurusuna çevrildi. Peki, KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024-2025 KYK ek yurt başvuru sonuç ekranı e-Devlet sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci ardından başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için yazılı açıklama yaptı.

KYK Ek Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı


KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi.

KYK Ek Yurt Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

GSB yurtları ek yerleştirme Sonucu e-Devlet ile sorgulama ekranı


Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.


E-DEVLET KYK EK YURT SONUCU ÖĞRENME EKRANI

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?


Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete "ilk kayıt ücreti" deniyor. Bu ücret, gün bazında yatak ücreti ve güvence bedelini içeriyor ve öğrencinin yerleştirildiği yurda ve tarihine göre farklılık gösteriyor. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında bu tutar otomatik olarak görülebiliyor.

Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.



#KYK
#KYK ek yurt sonuçları
#kyk ek yurt başvusu
#KYK ek yurt başvuru sonuçları
#gsb
#edevlet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteorloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor! 12-13 Ekim 2024 il il hafta sonu yaşanacak hava durumu