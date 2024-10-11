KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?





Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete "ilk kayıt ücreti" deniyor. Bu ücret, gün bazında yatak ücreti ve güvence bedelini içeriyor ve öğrencinin yerleştirildiği yurda ve tarihine göre farklılık gösteriyor. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında bu tutar otomatik olarak görülebiliyor.