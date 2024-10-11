Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrencilerin başvurduğu KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için yazılı açıklama yaptı. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 2024 GSB yurtları ek yerleştirme Sonucu e-Devlet ile sorgulama ekranı haberimizde.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin geride kalmasının ardından gözler GSB'den gelecek son dakika 'KYK ek yurt sonuçları açıklandı!' duyurusuna çevrildi. Peki, KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024-2025 KYK ek yurt başvuru sonuç ekranı e-Devlet sorgulama ekranı...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci ardından başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için yazılı açıklama yaptı.
KYK Ek Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı
KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi.
KYK Ek Yurt Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.
GSB yurtları ek yerleştirme Sonucu e-Devlet ile sorgulama ekranı
Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete "ilk kayıt ücreti" deniyor. Bu ücret, gün bazında yatak ücreti ve güvence bedelini içeriyor ve öğrencinin yerleştirildiği yurda ve tarihine göre farklılık gösteriyor. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında bu tutar otomatik olarak görülebiliyor.
Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.