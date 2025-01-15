Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “YHT ve hızlı trenlere (HT), vatandaşlarımızdan çok talep alıyoruz. Bu amaçla 2 bin 251 kilometre olan YHT ve HT hat uzunluğunu, 2025’te 2 bin 607 kilometreye, 2026'da 2 bin 843 kilometreye çıkaracağız. Vatandaşların rahatı için söz konusu hat uzunluğunun 2027'de ise bu yıla göre yüzde 83 artışla 4 bin 122 kilometreye ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi. Peki hangi ile hızlı tren ne zaman gelecek? 2028'e kadar birçok hat açılıyor...

1 /13 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı bütçe raporuna göre projesi tamamlanan ya da proje çalışmaları devam eden hızlı tren hatları gün yüzüne çıktı. Bakanlığın raporuna göre ulaştırma yatırımlarında en büyük payı yüzde 51 ile demiryolları alıyor.

2 /13 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi. Peki hangi ile hızlı tren ne zaman gelecek? 2028'e kadar birçok hat açılıyor...

3 /13 Ankara-İzmir arasında 3.5 saate düşecek Devam eden YHT ve HT projelerine de değinen Uraloğlu, sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri olan İzmir ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya kapı komşusu yapmak için Ankara (Polatlı)-İzmir arasında hızlı demir yolu inşa edildiğini ifade etti.

4 /13 Ankara-İzmir arasında 824 kilometre olan mevcut demir yolunda seyahat süresinin yaklaşık 14 saat olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafenin 624 kilometre ve seyahat süresinin de 3 saat 30 dakikaya düşeceğini kaydetti. Proje uzunluğu 508 kilometre olan Ankara İzmir Hızlı Tren Projesi'nin, saatte 200 kilometre işletme hızı ile elektrikli ve sinyalli olmasının öngörüldüğünü anlatan Uraloğlu, "Projede 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 56 viyadük, 385 alt/üst geçit, 779 köprü ve menfez bulunuyor. Projenin 2027'de hizmete açılması planlanıyor" dedi.

5 /13 Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi saat 30 dakikaya düşecek Uraloğlu, Türkiye'nin, Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden köprü konumunda olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “229 kilometre güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edilecek."

6 /13 Uraloğlu, söz konusu projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin de 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya ineceğini vurguladı. Mevcut hat kapasitesinin 4 kat artırılmasının hedeflendiğine işaret eden Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule (153 kilometre) kesiminde altyapı, üstyapı ve EST yapım çalışmalarında yüzde 92 fiziki ilerleme sağlandığını kaydetti.

7 /13 Hızlı trenle Bursa-İstanbul arası ne kadar kaç dakika olacak? Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi tamamlandığında, YHT'lerle, hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını belirterek, "Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağlantılı olarak 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı planlandı" diye konuştu.

8 /13 Projenin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce altyapı çalışmaları tamamlanan 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir kesiminde, 11 tünel, 9 viyadük ve 59 köprü ve menfez bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, Bandırma-Bursa ve Yenişehir-Osmaneli kesimi altyapı işleri ile Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli (201 kilometre) üstyapı ve EST yapım işlerinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce sürdürüldüğünü kaydetti.

9 /13 Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası kaç saate düşecek? Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasında 160-200 saatte kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demir yolu hattı planlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

10 /13 "Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle ulaşım sağlamak için Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasında 160-200 saatte kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demir yolu hattı öngörülüyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olup, projenin tamamlanmasıyla mesafe 295 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Toplam proje uzunluğu 303 kilometre olan Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde, 50 tünel, 63 köprü ve viyadük 130 alt/üst geçit bulunuyor. Projenin 25,5 kilometrelik Gaziray kesimi 5 Kasım 2022'de hizmete açıldı. Projelerdeki inşaat çalışmaları 5 kesim halinde devam ediyor."

11 /13 Uraloğlu, Adana-İncirlik-Toprakkale (76 kilometre) kesimi altyapı işlerinde yüzde 98, Toprakkale-Bahçe (58 kilometre) 13 kilometrelik tünelli kesimde altyapı işlerinde yüzde 92 oranında ilerleme sağlandığını, Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) (17 kilometre) kesiminde Türkiye'nin en uzun demir yolu tüneli olma özelliğini taşıyan, birbirine paralel açılan ve uzunlukları 9 bin 954 metre ve 9 bin 949 metre olan 2 tünelin delme işlemlerinin tamamlandığını ve yakında üstyapı ve elektromekanik sistemlerin inşaatına başlanacağını ifade ederek, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından altyapı işleri tamamlanan Nurdağ-Başpınar (56 kilometre) altyapı işlerinde yüzde 80 fiziki ilerleme sağlandığı ve yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

12 /13 Karadeniz'e hızlı tren gelecek mi, tren hattı hangi illerden geçecek? Geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan Delice - Samsun hızlı tren hattının ilk etabı olan Delice - Çorum hattı tamamlanmış projelerin başında geliyor. Projenin 120 kilometrelik olan ilk etabı ile Çorum il merkezi tren ile tanışmış olacak. Projenin 173 km'lik 2. etabının da tamamlanması ile Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun, hızlı tren ile İstanbul ve Ankara'ya bağlanacak. Samsun - Sarp sınır kapısı arasındaki tren hattı ise henüz proje aşamasında. 509 km'lik bu hat tamamlandığında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin tren ile tanışacak. Bu hattın daha sonra Sivas - Kars hattı ile birleştirilmesi ve Gümüşhane ile Bayburt şehirlerinin de tren ile tanıştırılması planlanıyor.



