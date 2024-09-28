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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kimdir? Hasan Nasrallah kaç yaşında, nereli?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kimdir? Hasan Nasrallah kaç yaşında, nereli?

11:0128/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Seyyid Hasan Nasrallah katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hedef olması nedeniyle gündem oldu. İsrail’in İran ve Hizbullah’ın yaklaşan harekâtından endişe ederek savunma pozisyonunda olduğunu öne sürerek, “İsrail’e karşı vereceğimiz tepki kaçınılmazdır” diyen Hasan Nasrullah hava saldırılarında öldürülmüş olma ihtimali ile konuşuluyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Seyyid Hasan Nasrallah'ın hayatına dair ayrıntılı bilgiler...

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları sonucunda hedef aldığı bildirilen 64 yaşındaki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. İsrail medyası, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde gerçekleştirilen ve 6 binanın yerle bir olmasına neden olan hava saldırılarında Nasrallah’ın öldüğü ihtimaline dikkat çekti. İddiaların ardından Hasan Nasrallah'ın hayatına dair bilgiler merak kazandı.

Hasan Nasrallah kimdir?


Hasan Nasrallah, 30 Ağustos 1960 yılında Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burç Hamud'da doğdu. Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir.


Nasrallah, 1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesinin memleketi olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne kaçtı. Orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak'ta Şiî eğitimi gördü. Daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musavi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.


1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı ve hayatını İsrail'i Lübnan'dan atma amacına adadı.


1992 yılında Abbas Musavi'nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.


14 Temmuz 2006 tarihinde 2006 Lübnan Savaşı sırasında Hasan Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Hasan Nasrallah sağ olarak kurtulmayı başardı.

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İsrail basını yaymıştı! Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah öldü mü, yaşıyor mu?