Türkiye genelinde kamu işçisi maaşı zamı beklentisi sürerken, özellikle hastanede çalışan kamu işçisi maaşı da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Yıllık olarak gerçekleştirilen kamu işçisi toplu sözleşme zammı görüşmeleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin gelir düzeylerini doğrudan etkiliyor. Bu süreçte belirlenen zam oranları, sadece taban ücretleri değil, aynı zamanda kıdem, görev ve ek ödemeler gibi unsurları da kapsayarak işçilerin genel refah seviyesini belirliyor. Peki, Hastanede çalışan kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman, ne kadar olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme 2025 son dakika haberleri.