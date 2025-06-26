Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yakından takip ediliyor. Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşme zammı, hastanelerde görev yapan kamu işçileri açısından büyük önem taşıyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışan temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi kadrolarda görev yapan hastanede çalışan kamu işçileri, yeni zam oranlarıyla birlikte maaşlarında belirgin bir artış bekliyor. Kamu işçisinin zam pazarlığında 2. zam teklifi yarın belli olacak. Peki kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum…
Türkiye genelinde kamu işçisi maaşı zamı beklentisi sürerken, özellikle hastanede çalışan kamu işçisi maaşı da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Yıllık olarak gerçekleştirilen kamu işçisi toplu sözleşme zammı görüşmeleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin gelir düzeylerini doğrudan etkiliyor. Bu süreçte belirlenen zam oranları, sadece taban ücretleri değil, aynı zamanda kıdem, görev ve ek ödemeler gibi unsurları da kapsayarak işçilerin genel refah seviyesini belirliyor. Peki, Hastanede çalışan kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman, ne kadar olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme 2025 son dakika haberleri.
HASTANELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK? KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
Kamu işçisinin zam pazarlığında 2 . zam teklifi yarın belli olacak. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci bir teklif yapılacağını daha önce duyurmuştu. Bakan Işıkhan yeni açıklamasında ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini duyurmuştu.
Kamu işçilerine ikinci zam teklifi verildi mi?
Kamu işçisinin zam pazarlığında 2 . zam teklifi yarın belli olacak.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor." dedi.