Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan yeni sistemle birlikte aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre oldu. Aile hekimlerinin verecekleri özel kodu alan hastalar, hastanede bu testleri yaptırabilecek. Hastanede muayeneye girmeden hangi testler yapılıyor?
1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelinde tüm illerde hayata geçirilen dijital entegrasyon sistemi, sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sistem sayesinde aile hekimlikleri ve hastaneler arasında daha etkin bir iletişim kurulurken, hastaların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı ve süreçler hızlandı. 1 Ocak itibari ile aile hekimleri bazı tetkikleri devlet hastanelerinden isteyebilecek.
Aile hekimleri hangi tetkikleri isteyebilecek?
Yeni düzenleme ile röntgen, mamografi ve bazı kan tetkiklerini hastalar, hastaneye muayeneye gitmeden, aile hekiminden alacakları numarayla yaptırabilecek.
Yeni sistemde aile hekiminde neler değişti?
Entegrasyon çerçevesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre olacak. Sistem sayesinde aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.
Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.
Aile hekimleri MHRS'den randevu alacak mı?
Aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden alabildiği muayene randevularına ek olarak yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.
Bu hastaların ikinci ve üçüncü basamak muayenelerinde MHRS’den randevu alan hastaya uygulanan işlem basamakları uygulanacak.
Sevk ve hekim notu özeliği
Aile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Oluşturulan not bilgisi ise hastanedeki hekimler tarafından görülebilecek.
İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecek. Aile hekimleri ise bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecek.
Hastalara verilen özel kod nedir?
Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından benzersiz, özel bir kod üretilecek olup aile hekimi bu kodu hastası ile paylaşacaktır.
Bu işlem esnasında hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, herhangi bir randevu sorgulanmayacak ve hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacaktır. Hasta, mamografi ve ultrason hariç, istem tarihinden itibaren en geç 3 iş günü hastaneye müracaat etmezse ilgili kod geçersiz olacak.