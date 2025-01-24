Hatay AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi belli oluyor. 201 Bininci Konut Teslim ve Malatya Çevre Yolu ile Diğer Projelerin Resmî Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi İşte Hatay AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.