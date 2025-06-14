Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika: TCMB haziran ayı faiz kararı beklentisi ne, hangi yönde?

Haziran ayına girilmesiyle birlikte ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı yeni faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşılacak olan karar, enflasyonla mücadelede izlenecek para politikalarının rotasını belirleyecek. Takvime göre PPK toplantısının Haziran ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

1 /5 Ekonomik beklentilerin yeniden şekillendiği Haziran ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı merakla bekleniyor. Yatırımcıların gözü, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında alacağı faiz kararında. Peki, Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?

2 /5 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB faiz kararını merak eden vatandaşların gündeminde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi var. Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

3 /5 SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU? Son karara göre banka, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltti. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

4 /5 BU YIL 8 TOPLANTI YAPILACAK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.