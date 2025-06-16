Haziran ayı evde bakım aylığı ödeme tarihleri gündeme geldi. 2025 Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri, hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım yardımı gündemde. Geçmiş yıllarda bayram dönemlerinde ödemelerin öne çekilmesiyle dikkat çeken uygulama, bu yıl da vatandaşların radarında. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 16 Haziran 2025 hangi illerde evde bakım parası ödendi? İşte liste...
Haziran ayının başlamasıyla birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını sorgulamaya başladı. Aylık 10 bin 125 TL olarak ödenen bu destekten her ay binlerce hak sahibi faydalanıyor. Gözler şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, 2025 Haziran ayı evde bakım maaşları yatırıldı mı? İşte, merak edilen ayrıntılar...
HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Haziran itibarıyla yapılmaya başladı. Ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştiriliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.
Engellilerin, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, söz konusu yardım kapsamında, hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını aktardı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı tutarı, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Ocak ayı itibarıyla evde bakım yardımının 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükseltildiğini açıklamıştı. Bu zam, memur maaşlarına uygulanan %11,54 oranındaki artışla uyumlu olarak gerçekleştirildi. Haziran 2025 ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden yapılacak. Ortalama 542 bin engelli vatandaşın yararlandığı bu yardım, ailelerin bakım yükünü hafifletmek için önemli bir destek sağlıyor.