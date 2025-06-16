ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı tutarı, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Ocak ayı itibarıyla evde bakım yardımının 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükseltildiğini açıklamıştı. Bu zam, memur maaşlarına uygulanan %11,54 oranındaki artışla uyumlu olarak gerçekleştirildi. Haziran 2025 ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden yapılacak. Ortalama 542 bin engelli vatandaşın yararlandığı bu yardım, ailelerin bakım yükünü hafifletmek için önemli bir destek sağlıyor.