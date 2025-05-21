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HSK'ya beş yeni üye seçildi: İşte Meclis Genel Kurulu’ndan geçen isimler

HSK'ya beş yeni üye seçildi: İşte Meclis Genel Kurulu’ndan geçen isimler

08:5521/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 5 üyelik için seçimler yapıldı. TBMM Genel Kurulunda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

Meclis'te HSK'ya 5 üye seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda HSK'ya beş üye seçimi yapıldı.

Hakim ve Savcılar Kurulu birinci tur oylamada üçte iki çoğunluk arandı. Oylamaya 344 milletvekili katıldı.




Genel Kurulda, HSK'de boşalacak 5 üyelik için seçim yapıldı. İkinci tur oylamada 363 milletvekili oy kullandı, boş ve geçersiz oy çıkmadı.

HSK'ya atanan yeni üyeler


Yargıtay üyelerinden Ömer Fark Aydıner 41, Fuzuli Aydoğdu 270, Mustafa Yapıcı 9; İbrahim Temir 25, Hakan Türkön 7, Hakan Yüksel 283; Seyfi Han 284, Şerafettin Saka 15, Ergün Şahin 14; Danıştay üyelerinden Kemal Açıkgöz 5, Cengiz Aydemir 29, Aysel Demirel 284; öğretim üyesi ve avukatlardan Hasan Oğuz Altınkaynak 12, Figen Şaştım 11, Alişan Tiryaki 293 oy aldı. 2 milletvekili boş, 20 milletvekili ise geçersiz oy kullandı.

İkinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.


Ad çekmede, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HSK üyelik seçimi işleminin tamamlanmasının ardından saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.


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