Hürmüz Boğazı nerde?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan ve coğrafi olarak İran ile Umman arasında yer alan, dünya enerji ticareti için kritik öneme sahip stratejik bir su yoludur.

Hürmüz Boğazı, kuzey kıyısında İran ile güney kıyısında Umman arasında yer alır. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Musandam Yarımadası da boğazın güney kıyısında bulunur.