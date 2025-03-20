İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur vakitleri belli oldu. 2025 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 20. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 20 Mart 2025 Perşembe günü iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar.

1 /4 Bugüne ait iftar saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar vakitleri için merak başladı. Peki 20 Mart 2025 Perşembe günü iftar saat kaçta?

2 /4 İSTANBUL İFTAR SAATİ 20 MART 2025 İstanbul'da bugün (20 Mart 2025) iftar saati 19:22

3 /4 ANKARA İFTAR SAATİ 20 MART 2025 Ankara'da bugün(20 Mart 2025) iftar saati 19:07