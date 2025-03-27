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İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün iftar saati kaçta? 27 Mart 2025 Perşembe akşam ezanı vakti

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün iftar saati kaçta? 27 Mart 2025 Perşembe akşam ezanı vakti

Tuğba Güner
15:3927/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur vakitleri belli oldu. 2025 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 27. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 27 Mart 2025 Perşembe günü iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar.

Bugüne ait iftar saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar vakitleri için merak başladı. Peki 27 Mart 2025 Perşembe günü iftar saat kaçta?

İSTANBUL İFTAR SAATİ 20 MART 2025

İstanbul'da bugün (27 Mart 2025) iftar saati 19:30




ANKARA İFTAR SAATİ 20 MART 2025

Ankara'da bugün (27 Mart 2025) iftar saati 19:14


İZMİR İFTAR SAATİ 20 MART 2025

İzmir'de bugün (27 Mart 2025) iftar saati 19:36


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