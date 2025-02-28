RAMAZAN AYINDA İFTAR VE SAHURDA NASIL BESLENMELİ?





Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde iftar ve sahur olmak üzere iki öğünün tamamlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. Çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir menü de tercih edebilirsiniz. Ancak sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işleri yememelisiniz. Sahurda hafif yiyecekler yiyin, aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işlerinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.





Kan şekerinin hızlı yükselmesini önlemek ve sindirime yardımcı olmak için iftara kahvaltılık veya çorba gibi hafif yiyeceklerle başlamanın önemli olduğu belirtilerek, tek seferde fazla miktarda yemek yerine küçük porsiyonlar şeklinde aralıklarla beslenmek gerektiği kaydedildi.