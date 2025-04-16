İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Fiyatlar değişiyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

İkinci el otomobil piyasasında mart ayında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Talep artışı ile birlikte, otomobil alıcıları ve satıcıları arasında yoğun bir etkileşim gözlemlendi. Ancak buna rağmen, reel fiyatlar düşüş eğilimini sürdürmeye devam etti. Mart ayında yapılan satışlar ve artan taleple birlikte, otomobil fiyatlarında küçük bir düşüş yaşanırken, ortalama ikinci el otomobil fiyatı 950 bin 515 liraya yükseldi. Bu gelişme, özellikle yüksek fiyatlar karşısında alıcıların tercihlerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

1 /7 Otomobil piyasasında yaşanan bu değişim, ekonomik faktörlerin yanı sıra tedarik zincirindeki düzenlemeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan da etkileniyor. Yine de, ikinci el otomobil alıcıları için fiyatlardaki düşüş olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

2 /7 NTV'nin haberine göre ikinci el otomobile olan talep mart ayında artarken, reel fiyatlardaki düşüş eğilimi devam etti.

3 /7 PİYASA CANLANIYOR Rapora göre otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 ve bir önceki aya göre de yüzde 11,8 oranında daha yüksek olduğu gözlemlendi.

4 /7 Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, martta önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak yüzde 21,3 seviyesine çıktı.

5 /7 İLANDA KALMA SÜRESİ UZADI Otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise bir önceki aya kıyasla 0,4 gün artarak 21,3 gün oldu.

6 /7 REEL FİYATLAR 21 AYDIR DÜŞÜYOR Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel satış fiyatında düşüş serisi 21 aya taşındı. Mart ayında reel fiyat endeksi şubat ayına kıyasla yüzde 2,1 azalarak 147,2 oldu.