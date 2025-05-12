İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? En çok kaybettiren modeller hangileri?

Dünyada otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda önemli bir yatırım kalemi olarak görülüyor. Ancak Türkiye'de son dönemlerde ikinci el araç piyasasında dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Bu gelişme, hem araç sahipleri hem de otomobil almak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki bu düşüşün ardında ne var, araçlar gerçekten değer mi kaybediyor, yoksa bu geçici bir trend mi?