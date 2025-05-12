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İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? En çok kaybettiren modeller hangileri?

İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? En çok kaybettiren modeller hangileri?

11:2112/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünyada ikinci el araç fiyatları artarken Türkiye’de neden düşüş yaşanıyor? Tesla’dan BMW’ye, Porsche’den Hyundai’ye en çok hangi modeller değer kaybetti? Detaylar haberimizde...

Dünyada otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda önemli bir yatırım kalemi olarak görülüyor. Ancak Türkiye'de son dönemlerde ikinci el araç piyasasında dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Bu gelişme, hem araç sahipleri hem de otomobil almak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki bu düşüşün ardında ne var, araçlar gerçekten değer mi kaybediyor, yoksa bu geçici bir trend mi?

ABD merkezli veri analiz platformu iSeeCars.com'un Mart 2025 verilerine dayanan kapsamlı raporuna göre, ikinci el otomobillerde en fazla değer kaybeden modeller listelendi. Dikkat çeken sonuçlara göre, lüks ve elektrikli araçlar bu düşüşten en fazla etkilenen segmentler oldu. Özellikle Tesla'nın dört modeli (Model S, Y, 3 ve X) listede yer aldı. Porsche Taycan, Ford Explorer Hybrid ve BMW 5 Serisi Hybrid gibi yüksek fiyatlı ve teknolojik donanımlı araçlar da hızlı değer kaybıyla öne çıktı.

İşte Mart 2025 itibarıyla en çok değer kaybeden 20 ikinci el otomobil modeli:

20. Chrysler Voyager

19. Lincoln Aviator

18. Chevrolet Corvette (Convertible)

17. Tesla Model X

16. Jaguar E-PACE

15. Chrysler Pacifica

14. Genesis G70

13. Volvo S90

12. Mercedes-Benz GLB

11. Kia Niro EV

10. Hyundai Kona Electric

9. Jeep Gladiator

8. Tesla Model 3

7. Mercedes-Benz AMG GT

6. Maserati Levante

5. Tesla Model Y

4. BMW 5 Serisi (Hybrid)

3. Ford Explorer Hybrid

2. Porsche Taycan

1. Tesla Model S

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