İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? En çok kaybettiren modeller hangileri?

Dünyada ikinci el araç fiyatları artarken Türkiye’de neden düşüş yaşanıyor? Tesla’dan BMW’ye, Porsche’den Hyundai’ye en çok hangi modeller değer kaybetti? Detaylar haberimizde...
Dünyada otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda önemli bir yatırım kalemi olarak görülüyor. Ancak Türkiye'de son dönemlerde ikinci el araç piyasasında dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Bu gelişme, hem araç sahipleri hem de otomobil almak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki bu düşüşün ardında ne var, araçlar gerçekten değer mi kaybediyor, yoksa bu geçici bir trend mi?
ABD merkezli veri analiz platformu iSeeCars.com'un Mart 2025 verilerine dayanan kapsamlı raporuna göre, ikinci el otomobillerde en fazla değer kaybeden modeller listelendi. Dikkat çeken sonuçlara göre, lüks ve elektrikli araçlar bu düşüşten en fazla etkilenen segmentler oldu. Özellikle Tesla'nın dört modeli (Model S, Y, 3 ve X) listede yer aldı. Porsche Taycan, Ford Explorer Hybrid ve BMW 5 Serisi Hybrid gibi yüksek fiyatlı ve teknolojik donanımlı araçlar da hızlı değer kaybıyla öne çıktı.
İşte Mart 2025 itibarıyla en çok değer kaybeden 20 ikinci el otomobil modeli:
20. Chrysler Voyager
19. Lincoln Aviator
18. Chevrolet Corvette (Convertible)
17. Tesla Model X
16. Jaguar E-PACE
15. Chrysler Pacifica
14. Genesis G70
13. Volvo S90
12. Mercedes-Benz GLB
11. Kia Niro EV
10. Hyundai Kona Electric
9. Jeep Gladiator
8. Tesla Model 3
7. Mercedes-Benz AMG GT
6. Maserati Levante
5. Tesla Model Y
4. BMW 5 Serisi (Hybrid)
3. Ford Explorer Hybrid
2. Porsche Taycan
1. Tesla Model S