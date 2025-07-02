Kısıtlamaya uymayanlara toplam 146 milyon TL ceza kesildi

Bakanlık ayrıca, bugüne kadar yürütülen denetimler kapsamında 6 ay - 6 bin km kuralına uymayan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı davranan kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon lira olmak üzere toplamda 146 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yeni dönemde, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek. Ayrıca, yetki belgesi bulunmaksızın bir takvim yılı içinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de düzenleme kapsamına alınacak. Satışların noterlikler aracılığıyla takip edilmeye devam edileceği ve denetimlerin süreceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve rekabetçi bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin de gündeme alınacağını vurguladı.







