Fahiş fiyatların önüne geçmeyi amaçlayan ikinci el otomobil satışı düzenlemesinde son gelişmeler merak ediliyor. İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. Peki, düzenleme satışlara nasıl yansıyacak?
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla uygulanan mevcut düzenlemelerin süresinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Buna göre, ikinci el araç satışında geçerli olan “6 ay ve 6 bin kilometre” kuralı ile sıfır fiyatı üzerinde ilan verilmesini yasaklayan düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
İkinci el otomobil satışı düzenlemesi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili halihazırda iki önemli düzenlemenin yürürlükte olduğuna dikkat çekildi. Bu düzenlemelerden ilki, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden doğrudan ya da dolaylı şekilde pazarlanması veya satışını yasaklıyor. İkinci düzenleme ise, ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını engelliyor.
Söz konusu düzenlemelerin, piyasalarda spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçmek, stokçuluğu engellemek, haksız kazançları önlemek ve tüketici mağduriyetlerini azaltmak açısından etkili olduğu vurgulandı.
Açıklamada, daha önce bu iki düzenlemenin süresinin 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığının hatırlatıldığı ve yapılan yeni değerlendirmeler sonucunda uygulamanın 1 Ocak 2026’ya kadar 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Kısıtlamaya uymayanlara toplam 146 milyon TL ceza kesildi
Bakanlık ayrıca, bugüne kadar yürütülen denetimler kapsamında 6 ay - 6 bin km kuralına uymayan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı davranan kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon lira olmak üzere toplamda 146 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Yeni dönemde, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek. Ayrıca, yetki belgesi bulunmaksızın bir takvim yılı içinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de düzenleme kapsamına alınacak. Satışların noterlikler aracılığıyla takip edilmeye devam edileceği ve denetimlerin süreceği ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı, açıklamasında otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve rekabetçi bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin de gündeme alınacağını vurguladı.
Piyasa Hâlâ Büyüyor: Yılsonuna Doğru Yeni Rekor Beklentisi
Ticaret kısıtlamalarına rağmen sektörde büyüme beklentisi sürüyor. Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, 2024 yılında 9 milyon adetlik satışla rekor kırıldığını hatırlatarak, 2025 yılının ilk yarısında geçen yıla göre %4’lük bir artış yaşandığını ifade etti.
Bilirgen, özellikle yılın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın beklenen faiz indirimlerinin piyasayı daha da canlandıracağını belirterek, 2025 sonunda yeni bir satış rekorunun kırılabileceğini öngördü.