İLAVE TEDİYE ÖDEME SON DAKİKA: İlave tediyeleri ne zaman ödenecek, bayramdan önce yatar mı? 700 bin işçiye...

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği 2025 yılına ait ilave tediye ödeme tarihleri netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu yılın ilk ilave tediye ödemesi Haziran ayında yapılacak. İkinci taksit ise Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı öncesine denk gelen ödeme tarihi, bayram öncesi bütçe planlaması yapan vatandaşlar için önem taşıyor.
2025 yılı ilave tediye takvimi belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, kamuda çalışan işçilere yapılacak ek ödemelerin ilki Haziran ayında gerçekleştirilecek. Yılın ikinci tediye ödemesi ise Aralık ayında yapılacak. Kurban Bayramı öncesine denk gelen ödeme tarihi, çalışanlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. "İlave tediye ne zaman yatacak?" sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.
İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3’üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.
TEDİYE NE DEMEK, KİMLERE ÖDENİR?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.