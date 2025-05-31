Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine verilecek olan ilave tediye birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri açıklandı. Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 2 Haziran'da, ikinci yarısı 17 Aralık'ta verilecek. Binlerce kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor. Peki, ilave tediye ne zaman verilecek? İlave tediye ne demek, kimlere ödenir? İşte, 2025 yılı tediye ödemelerinde son durum...
Binlerce kamu işçisinin merakla beklediği 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen açıklandı. 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan kamu işçilerine bu yıl iki taksit halinde ilave tediye ödenecek.
2025 YILI İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3’üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.
TEDİYE NE DEMEK, KİMLERE ÖDENİR?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.