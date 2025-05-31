Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kurban Bayramı müjdesi! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayınlandı: Kimlere verilecek?

Kurban Bayramı müjdesi! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayınlandı: Kimlere verilecek?

Tuğba Güner
10:5131/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine verilecek olan ilave tediye birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri açıklandı. Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 2 Haziran'da, ikinci yarısı 17 Aralık'ta verilecek. Binlerce kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor. Peki, ilave tediye ne zaman verilecek? İlave tediye ne demek, kimlere ödenir? İşte, 2025 yılı tediye ödemelerinde son durum...

Binlerce kamu işçisinin merakla beklediği 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen açıklandı. 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan kamu işçilerine bu yıl iki taksit halinde ilave tediye ödenecek.

2025 YILI İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3’üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.


TEDİYE NE DEMEK, KİMLERE ÖDENİR?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.


Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.


Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

#ilave tediye
#ek ödeme
#kamu işçisi ödemesi
#kamu işçisi ilave tediye
#ilave tediye tarihleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları