Instagram'a erişim yasağı hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 7 Ağustos Salı günü İnstagram'ın yeniden kullanılması ve yasağın kaldırılmasına ilişkin son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnstagram yasağı kalkacak mı? İnstagram ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin 1dijital faşizm" ifadesi çok konuşuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram’a erişim engeli getirilmesiyle ilgili son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Instagram ne zaman açılacak? İşte İnstagram uygulamasında verilen son karara ilişkin tüm yaşanan gelişmeler...
"Instagram ne zaman açılacak? Instagram yasağı kalıcı mı" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Popüler sosyal medya platformu kullanıcıları Instagram son dakika haberlerini takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklama yaptı.
INSTAGRAM AÇILDI MI, SON DURUM NE?
Instagram'a erişim engeli devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 13.00’te başlayan toplantı 19.00'da sona erdi. Alınan son bilgilere göre, toplantıda terör tanımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Uraloğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi. Bakan, görüşmelerin süreceğini söyledi.
BAKAN URALOĞLU INSTAGRAM YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı.
Bakan Uraloğlu, yaptığı son açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:
Dijital faşizmle karşı karşıyayız
AK Parti'nin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, adeta militanlaştılar" dedi ve ekledi:
"İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür bile uygulamayı kendilerine görev edindiler. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız."
Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şirketleri bu mecralarda istedikleri hareketi yapıyorlar.
Bizdeki katalog suçlarla mücadeleyi maalesef esirgiyorlar. Bu husustaki rahatsızlığımızı pek çok dile getirdik. Ancak arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.
Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor ancak şirketlerden önce meselenin önüne arkasına bakmayan muhalefet partileri hemen ayağa kalkıyor.
Burada şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici diğer bir durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur.
Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez bile eleştirmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese ekran başına geçip Türkiye’yi Batılılara şikayet için sıraya giriyorlar.
Kimse kusura bakmasın, özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade özgürlüğüne sahip çıkmak değildir.
Sosyal medya platformlarının arz ettiği tehlikelere işaret etmek asla sansürcülük değildir. Asıl sansürcülük bunlara gözlerini kapamaktır.
Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok.
Türkiye’nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir.
Mücadelemizi onların efendilerine karşı yürüttük. Bugün de kuklalarla vakit harcamıyor asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz.
Son haftalarda şunu bir kez daha gördük. Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını siyaset, toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır.
Toplumsal barış için tehditlerini engellemek asla sansürcülük değildir. Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız.
Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, ticaretiyle hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok.
Bugüne kadar da bu yollara tevessül etmedik. Şimdi de amacımız anayasamızın verdiği imkanlarla insanımızın haklarını korumaktadır.
BAKAN URALOĞU: "CİDDİ AŞAMA KAYDETTİK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’daki “Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni”nde Instagram’a uygulanan erişim yasağına ilişkin değerlendirmede bulundu: “Her ülkenin kendisine ait kuralları var. Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram’ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Ciddi aşama kaydettik.
ANLIK HABERLEŞİYORUZ
Vatandaşların ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken gayreti gösteriyoruz. Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunun bilinmesini isterim. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız.
İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ancak dar anlamda da anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim, hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, ‘Sizin şu taleplerinizi karşıladık’ dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız. Erişimi engelleme uyarılarını dikkate almadılar. Bu platform diyor ki Hamas terör örgütüdür, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizdeyseniz bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız.”
BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’a erişim engeli getirilmesiyle ilgili, “Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok” dedi.
“BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar” diyen Tunç, şöyle devam etti:
“Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.”
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Instagram’da başsağlığı dileyenlerin paylaşımlarına engel getirildiğini ifade eden Yılmaz Tunç, “Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz” dedi.
Tunç, Instagram’ın katalog suçlar kapsamında kapatıldığını hatırlatarak, “Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu” diye konuştu.
META'DAN AÇIKLAMA
Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin açıklama yaptı.
"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.
NSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili BTK Başkanı’nın re’sen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor. Instagram’a BTK’nın uyarısına rağmen söz konusu içerikleri kaldırmaması nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildi.
BTK, katalog suçlara giren Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı ve cinsel suçlar; fuhuşa, kumara, uyuşturucuya özendirme, toplumsal hassasiyetlere aykırı görüntüler gibi bir dizi paylaşımı içeren listeyi Instagram’a sunarak, bunların eksiksiz kaldırılması halinde yeniden erişime açılacağını bildirdi. Aksi halde erişim engelinin devam edeceği vurgulandı.