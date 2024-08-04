INSTAGRAM NE ZAMAN KURULDU? INSTAGRAM’IN SAHİBİ KİMDİR?

2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı ve 2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alındı. Bu satın almanın ardından Instagram, Facebook'un bir yan kuruluşu haline geldi. 2021 yılında Facebook'un adını Meta Platforms olarak değiştirmesiyle birlikte Instagram da bu şirketin çatısı altında yer almaya devam etti.