Instagram katalog suçları çerçevesinde birçok kez uyarılmasına rağmen herhangi bir karşılık vermediği gerekçesiyle erişime kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an engeli kaldırmış olacağız" dedi. Peki Instagram sahibi kimdir? Instagram kimin, kime ait?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram'ın kurallara uymadığını ve uyarıları dikkate almadığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eksikliklerin tamamlanması halinde erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. Peki Instagram'ın sahibi kim? İnstagram sahibi kimdir? Instagram kimin, kime ait? Instagram sahibi Facebook mu?
INSTAGRAM NE ZAMAN KURULDU? INSTAGRAM’IN SAHİBİ KİMDİR?
2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı ve 2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alındı. Bu satın almanın ardından Instagram, Facebook'un bir yan kuruluşu haline geldi. 2021 yılında Facebook'un adını Meta Platforms olarak değiştirmesiyle birlikte Instagram da bu şirketin çatısı altında yer almaya devam etti.
Instagram uygulaması, ilk kez Burbn olarak San Francisco'da geliştirilmeye başladı. Bu, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan bir mobil check-in uygulaması idi. Burbn'nin Foursquare'e çok benzediğini gören Systrom ve Krieger, uygulamalarını fotoğraf paylaşımına çevirdi. İsim olarak "instant camera" ve "telegram" kavramlarının bir parçası olarak uygulamayı yeniden güncellendi.
İlk Instagram gönderisi, 16 Temmuz 2010 tarihinde Mike Krieger tarafından yayınlanan South Beach Limanı'nın bir fotoğrafı oldu. 6 Ekim 2010 yılında, Instagram iOS uygulaması resmi olarak App Store üzerinden yayınlandı. Şubat 2011 yılında Instagram'ın Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris Sacca ve Adam D'Angelo dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan Seri A fonunda 7 milyon dolar topladığı açıklandı.
3 Nisan 2012 yılında Instagram, Android telefonlara yönelik uygulamasının bir sürümünü yayınladı ve bir günden kısa bir süre içinde bir milyondan fazla indirildi. 2013 Mayıs ayında Instagram, bir kullanıcının profilinde etiketlendiği her resmi listeleyen yeni bir sekme olan fotoğraf etiketleme ve "Sizin Fotoğraflarınız" özelliğini, Haziran ayında 15 saniyelik video paylaşımına geçildi.
Mayıs 2016 yılında Instagram, tam yeni güncellenmiş bir simge ve uygulama tasarımının yanı sıra yeni bir görünüm, ayrıca işletme, tanıtım ve pazarlama araçlarını tanıttı. 2016 yılın Ağustos ayında Instagram hikayeler özelliğini, Kasım ayında canlı yayın, bununla birlikte Instagram Direct özelliği için kaybolan fotoğraf ve videoları da tanıttı. Ayrıca 6 Aralık 2016 yılında yorum beğenisini ve yorumları kapatma özelliğini tanıttı.
INSTAGRAM’IN SAHİBİ KİM?
ınstagram, Meta Inc. Şirketi tarafından satın alındığı için şimdiki sahibi Meta Inc. ya da kısaca Metadır. İnstagram, 2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alındı.