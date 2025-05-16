Instagran silinen mesajlar geri getirilebilir mi? İşte adım adım rehber

Instagram, artık sadece bir fotoğraf ve video paylaşım platformu değil; kullanıcıların sıkça sohbet ettiği bir mesajlaşma uygulamasına da dönüşmüş durumda. Ancak zaman zaman yanlışlıkla ya da bir anlık öfkeyle sildiğimiz mesajları geri getirmek isteyebiliyoruz. Peki, Instagram’da silinen mesajları geri getirme mümkün mü? Bu işlemi nasıl yapacağınızı adım adım anlattık.