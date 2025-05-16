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Instagran silinen mesajlar geri getirilebilir mi? İşte adım adım rehber

Instagran silinen mesajlar geri getirilebilir mi? İşte adım adım rehber

11:5116/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Instagram, artık sadece bir fotoğraf ve video paylaşım platformu değil; kullanıcıların sıkça sohbet ettiği bir mesajlaşma uygulamasına da dönüşmüş durumda. Bazen yanlışlıkla ya da bilerek sildiğimiz mesajlara ihtiyacımız oluyor. Peki silinen mesajlar geri alınabilir mi, nasıl kurtarılır?

Instagram, artık sadece bir fotoğraf ve video paylaşım platformu değil; kullanıcıların sıkça sohbet ettiği bir mesajlaşma uygulamasına da dönüşmüş durumda. Ancak zaman zaman yanlışlıkla ya da bir anlık öfkeyle sildiğimiz mesajları geri getirmek isteyebiliyoruz. Peki, Instagram’da silinen mesajları geri getirme mümkün mü? Bu işlemi nasıl yapacağınızı adım adım anlattık.

INSTAGRAM’DA SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRME YÖNTEMİ

Instagram, kullanıcı verilerinin bir kısmını sunucularında saklamaya devam ediyor. Bu da silinen bazı mesajlara erişme şansı doğurabiliyor. Ancak unutmamak gerekir ki bu yöntem kesin sonuç vermeyebilir.


  • Adım 1: Instagram mobil uygulamasını açın ve profilinize girin.
  • Adım 2: Sağ üstteki üç çizgiye dokunarak Ayarlar ve Gizlilik bölümüne geçin.
  • Adım 3: “Hareketlerin” sekmesine tıklayın.
  • Adım 4: Sayfanın en altındaki “Bilgilerini indir” seçeneğine dokunun.
  • Adım 5: Açılan Meta panelinde “Bilgileri indir veya aktar” seçeneğini seçin.


  • Adım 6: Instagram hesabınızı işaretleyip “İleri” deyin.
  • Adım 7: “Tüm mevcut bilgiler” yerine “Bilgilerinin bazıları” seçeneğini seçin.
  • Adım 8: “Mesajlar” bölümünü aktif hale getirdiğinizden emin olun.
  • Adım 9: “Cihaza indir” seçeneğine dokunun.
  • Adım 10: Gerekli tarih aralığını seçip bilgileri doldurun ve “Dosyaları oluştur” seçeneğini kullanın.
  • Adım 11: Meta'nın hazırlayacağı dosyanın size e-posta yoluyla gönderilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir.


ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Bu işlem, sadece Instagram’ın sunucularında hala saklanan mesajlar için işe yarar. Eğer mesajlar tamamen silindiyse kurtarma mümkün değildir.
  • İşlemi hızlıca gerçekleştirmeniz önemlidir. Instagram, eski verileri ne kadar süreyle sakladığını net olarak açıklamıyor.
  • Üçüncü taraf mobil uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla mesaj kurtarmaya çalışmanız kişisel verileriniz için tehlike oluşturabilir. Bu tür yöntemlerden uzak durun.


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