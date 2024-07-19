"İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Bu durum, dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorunlara yol açtı ve birçok sektörde işlemleri durma noktasına getirdi. Bankacılık, havayolları, hastaneler ve yayın kuruluşlarının sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 acil hizmetleri devre dışı kaldı. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemleri çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank, yazılım kaynaklı sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Peki İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Microsoft çökme sorunu düzeldi mi? Açıklama geldi...
"İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Microsoft çökme sorunu düzeldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde bankacılık, havayolu ulaşımı ve haberleşme ağlarından peş peşe aksama bilgileri gelmeye başladı. Bu bildirimlerle birlikte, hem dünya genelinde hem de ülkemizde "İnternet çöktü mü, siber saldırı mı var?" sorusu merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Peki, internet çöktü mü? Siber saldırı mı var? İşte merak edilen ayrıntılar...
MICROSOFT ALT YAPISI ÇÖKTÜ!
ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 365 uygulamalarında dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle birçok sektörde aksamalar yaşanıyor. Havalimanlarında uçuşlar yapılamazken televizyon kanalları da yayın gerçekleştiremiyor. Bankacılık işlemleri de aksamalara uğruyor.
THY'DE ARIZA: AÇIKLAMA GELDİ
Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE'DE UÇUŞLAR VE TV YAYINLARINDA SORUNLAR YAŞANIYOR
İngiliz televizyon kanalı Sky News sabah saatlerinden bu yana yayın yapamıyor. İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair ise kontrolleri dışında bir sorun yaşadıklarını ve yolculara mümkün olduğunca havalimanlarına erken gelmelerini söyledi. İngiltere ve İrlanda'nın yanında Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya'da sorunlar yaşandığı bildiriliyor.
İSPANYA'DA DA UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR
İspanya'da Ulusal havalimanı otoritesi AENA İspanya'dan yapılan uçuşlarda Cuma günü gecikmeler yaşanabileceğini söyledi. AENA, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını ve manuel sistemlerle çalışmaya devam etmeye çalıştıklarını söyledi. Havaalanlarının web sitelerine göre, Barselona ve Madrid havaalanlarından onlarca uçuş Cuma günü erken saatlerde ertelendi.
ABD ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Microsoft hizmetlerindeki sorun ABD'deki low-cost hava yolu şirketleri Frontier Airlines, Allegiant ve SunCountry operasyonlarını da etkiledi. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, bakanlığın Frontier'daki uçuş iptalleri ve gecikme sorunlarını izlediğini belirterek kurumun tüm havayollarını yolcuların ihtiyaçlarını karşılama sorumluluklarına tabi tutacağını söyledi. Veri takip şirketi FlightAware'e göre Frontier, Perşembe günü 147 uçuşu iptal etti ve 212 uçuşu erteledi.
BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından küresel çapta yaşanan internet erişim soruyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.Bakan Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil
akan Uraloğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, Windows işletim sistemi kullanan sistemlerde, cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettiklerini bildirdi.
Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiğinin tespit edildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Çözüm önerileri SOME İletişim Platformu üzerinden tüm SOME'lerimizle paylaşılmıştır. SOME'lerimiz nelerdir, bizim siber olaylara müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve onların katılımcılarıdır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahaleyle birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur."
Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum; bir siber saldırı söz konusu değildir."