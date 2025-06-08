iPhone 17 Air modeli ne zaman tanıtılacak? Şık ve zarif tasarım ile geliyor!

Evet, gelen dedikodular ve sızıntılar, Apple'ın bu yıl (2025) iPhone 17 serisi ile birlikte yeni bir "iPhone 17 Air" modelini tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor. Yaklaşık 5.5–6 mm, bu da iPhone’u bugüne kadar çıkan en ince model haline getirebilir. 8 GB RAM, 120 Hz OLED ekran, Always-On Display özelliği, Dinamik Ada, Face ID, kablosuz şarj ve küresel eSIM desteği bulunuyor. 2 800 mAh, yeni silikon-anot teknolojisiyle %15–20 daha yüksek enerji verimliliği planlanıyor. Peki iPhone 17 Air ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak?

1 /8 iPhone 17 Air ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak? Gelen dedikodular ve sızıntılar, Apple'ın bu yıl (2025) iPhone 17 serisi ile birlikte yeni bir "iPhone 17 Air" modelini tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

2 /8 Bu modelin, iPhone 17 ve Pro modelleriyle birlikte Eylül 2025'teki geleneksel Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

3 /8 iPhone 17 Air özellikleri neler? iPhone 17 Air ile ilgili öne çıkan bazı beklentiler ve dedikodular şunlar: Ultra İnce Tasarım: En dikkat çekici özelliklerden biri, iPhone 17 Air'in şimdiye kadarki en ince iPhone olacağı yönündeki iddialar. Kalınlığının 5.5 mm civarında olması bekleniyor.

4 /8 Ekran: 6.6 inç büyüklüğünde, 120Hz ProMotion destekli OLED ekran ve Dinamik Ada'ya sahip olması tahmin ediliyor. İşlemci: iPhone 17 Pro modellerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması için Apple A19 çipine sahip olacağı düşünülüyor (Pro modellerinde A19 Pro çipi bekleniyor).

5 /8 Kamera: Ultra ince tasarıma uygun olarak tek arka kamera kurulumu (48 megapiksel) ve 24 megapiksel ön kamera bekleniyor. RAM: 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

6 /8 eSIM Desteği: Bazı kaynaklara göre dünya genelinde yalnızca eSIM desteğiyle gelebilir, fiziksel SIM kart yuvası olmayabilir. Batarya: İnce tasarımdan dolayı batarya kapasitesinin diğer modellere göre daha düşük olabileceği, ancak Apple'ın yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla bu açığı kapatacağı düşünülüyor.

7 /8 Özellik iPhone 17 Air Kalınlık ~5.5‑6 mm Ağırlık ~145 g Ekran 6.6″ LTPO OLED, 120 Hz ProMotion Yonga A19 + 8 GB RAM Batarya ~2 800 mAh, yeni teknoloji Kamera Arka: 48 MP (tek lens) Bağlantı eSIM-only, sub‑6 GHz 5G, USB‑C Şarj 35 W kablolu, Qi 2.2 kablosuz