iPhone 17 Air'in ince yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çekmesi beklenirken, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamerasıyla da kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıması hedefleniyor. Peki iPhone 17 Air ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air tasarımı ve özellikleri neler olacak? İşte detaylar.
iPhone 17 Air çıkış tarihi, tasarım ve özellikleriyle merakla beklenen bir model. Apple'ın yeni nesil iPhone'u olarak öne çıkan iPhone 17 Air, ultra ince tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. iPhone 17 Air ne zaman çıkacak sorusu, teknoloji dünyasının en çok merak ettiği konularından biri.
iPhone 17 Air ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Apple'ın resmi açıklamalarıyla netlik kazanacak. iPhone 17 Air özellikleri ve tasarımı hakkında çıkan söylentiler ise kullanıcıların beklentilerini yükseltiyor. iPhone 17 Air ile birlikte Apple'ın mobil teknolojilerdeki en son yeniliklerini deneyimlemek mümkün olacak.
iPhone 17 Air ne zaman çıkacak?
iPhone 17 Air'in 2025 yılının Eylül ayında tanıtılması ve aynı ay içinde sunulması bekleniyor.
iPhone 17 Air fiyatı ne kadar?
Cihazın, Pro Max modelinden daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip olabileceği belirtiliyor.
Apple'ın 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 Air modeli, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu modelin, mevcut iPhone 16 Plus'ın 6.7 inçlik ekranıyla karşılaştırıldığında 6.6 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.
iPhone 17 beklenen özellikleri neler?
İşlemci: TSMC'nin 3nm üretim süreciyle ayrıntı A19 çipinden güç alması öngörülüyor.
Kamera: Arka tarafta 48 megapiksel tek kamera ve ön tarafta 24 megapiksel selfie kamerası bekleniyor.
Ekran: 120Hz ProMotion teknolojisiyle akıcı bir ekran deneyimi sunması planlanıyor.
Tasarım: Alüminyumun daha ince ve hafif bir yapı olması hedefleniyor.