Apple’ın profesyonel pazarlama materyalleriyle daha etkileyici bir görünüm elde etmesi bekleniyor. Ayrıca, bu tasarımın düz bir yüzeye yerleştirildiğinde cihazın dengesiz hareket etmesi sorununu da ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.





Buna karşın, Apple’ın iPhone 17 Air’i tanıtmasına henüz sekiz ay var. Şirketin bu süreçte farklı prototipler üzerinde çalışmaya devam ettiği ve tasarımı değiştirme ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, şu anki sızıntıların cihazın nihai tasarımını yansıtıp yansıtmadığını zaman gösterecek.