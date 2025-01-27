2025'te piyasaya sürülecek olan iPhone 17 Air ile Apple, ultra ince tasarım ve gelişmiş özellikleri bir araya getirecek. Akıllı telefon dünyasının dev ismi Apple, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone serisinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor: Şirketin Plus modelini emekliye ayırarak yerine tanıtacağı iPhone 17 Air, Apple iPhone serisinin geleceğini sonsuza dek değiştirebilir. İşte iPhone 17 Air modelinin merak edilen özellikleri...
pple’ın bu yılki iPhone 17 serisinde “Plus” modelinin yerini alması beklenen iPhone 17 Air, özellikle tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, iPhone 17 Air’in arka kısmında bir “kamera çubuğu” tasarımına yer verilecek. Bu detay, cihazın estetik anlayışına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.
iPhone 17 Air modelinin tasarımı ortaya çıktı
iPhone 17 Air’in inceliğiyle ilgili çeşitli raporlar bulunuyor. Tedarik zinciri kaynaklarından gelen bir bilgiye göre cihaz, yaklaşık 6.25 mm kalınlığa sahip olacak. Diğer taraftan, bazı prototiplerin 5 ile 6 mm arasında bir incelikte olduğu belirtiliyor. Ming-Chi Kuo’ya göre ise cihazın en ince noktası yalnızca 5.5 mm olacak. Bu değerler, iPhone 17 Air’in mevcut iPhone 16 modellerinden çok daha ince olacağını ve Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u unvanını kazanabileceğini gösteriyor. Örneğin, iPhone 16 modellerinin kalınlıkları 7.8 mm’den başlıyor ve Pro modellerinde 8.25 mm’ye kadar çıkıyor.
A19 çipi: Apple’ın en yeni işlemcisini barındıracak.
5G modem: Apple’ın kendi geliştirdiği modem teknolojisi kullanılacak.
8 GB RAM: Gelişmiş Apple Intelligence teknolojileri için yeterli bir bellek sunacak.
Kamera: Minimalist bir tasarım için yalnızca bir arka kameraya sahip olacak.
Apple’ın profesyonel pazarlama materyalleriyle daha etkileyici bir görünüm elde etmesi bekleniyor. Ayrıca, bu tasarımın düz bir yüzeye yerleştirildiğinde cihazın dengesiz hareket etmesi sorununu da ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.
Buna karşın, Apple’ın iPhone 17 Air’i tanıtmasına henüz sekiz ay var. Şirketin bu süreçte farklı prototipler üzerinde çalışmaya devam ettiği ve tasarımı değiştirme ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, şu anki sızıntıların cihazın nihai tasarımını yansıtıp yansıtmadığını zaman gösterecek.