Apple, iPhone 17 serisinde bu yeni renk seçeneği sunarak, daha şık ve modern bir görünüm sağlamayı hedefliyor. Teal Titanium, klasik Teal renginin daha farklı ve premium bir versiyonu olarak değerlendiriliyor ve cihazın tasarımında farklı bir dokunuş arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olabilir.