Apple’ın her yıl büyük bir merakla beklenen iPhone serisi, 2025’te de teknoloji tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Özellikle Pro modellerinde önemli bir tasarım değişikliği bekleniyor. Arka kamera modülünün yatay bir "kamera çubuğu" şeklinde, cihazın genişliğine yayılabileceği söyleniyor. iPhone 17 Air'in ise yaklaşık 5.5 mm kalınlığında ultra ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle gelecek? İşte tüm merak edilenler...

1 /6 Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Çıkış tarihi ve fiyatları merak ediliyor. iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 17'nin çıkacağı tarih...

2 /6 iPhone 17 ne zaman çıkacak? Apple'ın geleneksel takvimine göre, yeni iPhone modelleri genellikle Eylül ayında tanıtılmaktadır. Buna göre, iPhone 17 serisinin de Eylül 2025'te duyurulması bekleniyor. iPhone 17 fiyatı ile ilgili olarak henüz kesin bir bilgi yok.

3 /6 iPhone 17 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 17 serisinin fiyatları henüz kesinleşmedi ancak zam söylentileri dikkat çekiyor. Apple, yeni özellikler ve muhtemel Trump yönetiminin Çin’e uygulayacağı tarifeler nedeniyle fiyatları artırabilir. iPhone 17 $799, iPhone 17 Air $899, iPhone 17 Pro $999 ve iPhone 17 Pro Max $1,199’dan başlayabilir. Türkiye’de fiyatlar, vergilerle birlikte 80,000 TL’den başlayabilir.

4 /6 iPhone 17 model özellikleri neler olacak hangi yeniliklerle gelecek? Apple’ın iPhone 17 ile birlikte hem tasarımda hem de donanımda köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Özellikle ekran teknolojisi, batarya verimliliği ve yapay zeka entegrasyonunda önemli iyileştirmeler gündemde.

5 /6 Beklenen yeniliklerden bazıları şunlar olabilir: Daha ince ve hafif gövde yapısı, Güçlü yeni nesil çip (A19),