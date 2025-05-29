Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına henüz aylar varken yeni görüntüler ve sızıntılar teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Pro Max nasıl olacak?
iPhone 17 serisi, 9 Eylül 2025 Salı günü Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de 19 Eylül 2025 Cuma günü başlaması bekleniyor.
iPhone 17 Pro Max'in maketi olduğu tahmin edilen cihaz daha büyük ve geniş bir gövde tasarımına sahip olacak.
Daha önceki sızıntılarla örtüşen bu tasarım ayrıntısına ek olarak telefonun 8,72 gramlık bir kalınlıkla karşımıza çıkabilir.
Telefonun daha büyük bir bataryaya sahip olması için böyle bir kalınlaştırmaya gidildiği tahmin ediliyor.
Apple'ın tanıtımını yapmaya hazırlandığı iPhone 17'ler hakkında sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Majin Bu X hesabı üzerinden iPhone 17 Pro Max'e ait olduğunu söylediği bir video paylaştı.
iPHONE 17 PRO MAX NASIL OLACAK?
iPhone 17 Pro Max'in maketi olduğu tahmin edilen cihaz daha büyük ve geniş bir gövde tasarımına sahip olacak.
Daha önceki sızıntılarla örtüşen bu tasarım ayrıntısına ek olarak telefonun 8,72 gramlık bir kalınlıkla karşımıza çıkabilir.
Telefonun daha büyük bir bataryaya sahip olması için böyle bir kalınlaştırmaya gidildiği tahmin ediliyor.
Plus modelinin yerini alacak olan "iPhone 17 Air" isminde yepyeni bir modelin geleceği iddia ediliyor. Bu modelin özellikle incelik ve hafiflik konusunda iddialı olacağı belirtiliyor.
Tüm modellerde, mevcut 12 MP ön kameranın yerini alacak olan 24 MP yeni bir ön kamera kullanılacağı iddia ediliyor.
iPhone 17 Pro modellerinde tüm ana kameralara 48 MP lens eklenebileceği ve telefoto kameranın da 48 MP'e yükseleceği konuşuluyor.