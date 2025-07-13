iPhone 17 Air modelinin ise daha hafif ve pastel tonlarda, belki de Beyaz (White), Krem (Cream), Mercan (Coral) gibi farklı seçeneklerle gelmesi öngörülüyor. Ancak, renk isimleri ve kesin tonlar Apple tarafından resmi olarak açıklanana kadar değişebilir.