Apple'ın 2025'te tanıtacağı iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, yeni tasarımı ile adından söz ettirecek. iPhone 17 serisinde standart ve Air modellerinin renk seçenekleri sızdırıldı. Arka yüzeydeki geniş kamera adası ve yeni logo konumu dikkat çekiyor Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 serisinin renkleri nasıl olacak?
Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 17 hakkında ilk detaylar gelmeye başladı. iPhone 17 serisinde standart ve Air modellerinin renk seçenekleri sızdırıldı. Özellikle standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinin hangi renk seçenekleriyle sunulacağı belli oldu.
iPhone 17 Serisinin Renkleri Nasıl Olacak?
Sızan bilgilere göre, iPhone 17 ve iPhone 17 Air modelleri için renk paleti oldukça çeşitli ve dikkat çekici olacak. iPhone 17 Air modeli ise siyah, açık mavi, açık altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacak.
Standart iPhone 17'nin Gece Yarısı (Midnight), Yıldız Işığı (Starlight), Mavi (Blue), Pembe (Pink) ve Yeşil (Green) gibi renklerde gelmesi bekleniyor. Bu renkler, mevcut iPhone modellerinde görmeye alışık olduğumuz tonlara ek olarak yeni ve canlı seçenekler sunabilir.
iPhone 17 Air modelinin ise daha hafif ve pastel tonlarda, belki de Beyaz (White), Krem (Cream), Mercan (Coral) gibi farklı seçeneklerle gelmesi öngörülüyor. Ancak, renk isimleri ve kesin tonlar Apple tarafından resmi olarak açıklanana kadar değişebilir.
iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?
Apple, yeni iPhone serilerini genellikle Eylül ayında düzenlediği özel etkinliklerle tanıtır. Bu geleneğin iPhone 17 serisi için de devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla, iPhone 17 serisinin Eylül 2025 tarihinde tanıtılıp kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi oldukça olası.
Lansman tarihi yaklaştıkça, Apple'dan resmi davetiyeler ve detaylı bilgiler gelmeye başlayacaktır.