120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir ekran deneyimi sunulabilir. iPhone 17'nin daha canlı ve gerçekçi renkler sunmak için OLED kullanımını benimsemesi bekleniyor.

iPhone 17 serisinde Apple'ın yeni nesil A18 çipsetinin kullanılması muhtemel. Bu, daha hızlı işlem gücü, gelişmiş yapay zeka yeteneği ve daha iyi enerji verimliliği anlamına gelecek. 5G'nin hızı giderek artıyor ya da devam ederken, Wi-Fi 6E desteği de daha hızlı gerçekleştirilebiliyor.