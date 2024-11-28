iPhone 17 serisiyle birlikte SIM kart yuvaları hakkında birçok iddia ve spekülasyon bulunuyor. Apple'ın son yıllarda eSIM teknolojisine yaptığı yatırımlar ve bazı modellerde fiziksel SIM kart yuvasını kaldırması, bu konudaki merakı daha da artırıyor. Şirketin iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunacağı telefonlarda artık SIM kart yuvası olmayacak.
Apple'ın yıl dönümü iPhone lansmanları genellikle Eylül aylarında gerçekleşiyor. Bu nedenle iPhone 17'nin Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Ancak Apple'ın tasarım ve teknoloji geçmişine baktığımızda, iPhone 17'nin yeni özellikleriyle gelmesi muhtemel. iPhone 17 serisinde en dikkat çeken özellik ise SIM kartı yuvasını kaldırması. Şirketin önümüzdeki yıl birçok ülkede telefonlardan fiziksel SIM kartı yuvasını kaldırmayı planladığı iddia edildi.
İPhone 17 serisiyle SIM kart yuvaları tarihe karışıyor
iPhone 17 serisiyle birlikte Apple, fiziksel SIM kart yuvasını değiştirmeyi yalnızca eSIM desteği sunmayı planlıyor.
Bu değişiklik, daha önce yalnızca birkaç türden (örneğin ABD) uygulanıyordu, ancak iPhone 17 ile küresel olarak geçerli olacak. Bu adımın suya ve toza daha dayanıklı olmasını sağlayacak, ancak kullanıcıların eSIM teknolojisine geçiş yapması gerekecek.
İPhone 17 özellikleri nasıl olacak?
Apple'ın önceki iPhone serilerindeki gelişmelere dayanılarak İPhone 17 serisinde hangi özelliklerin geleceği tahmin edilmektedir. İPhone 17’nin şu özellikte olması tahmin ediliyor.
Apple, yeni iPhone modelinde ekran çerçevelerini daha ince hale getiriyor. Bu, iPhone 17 serisinde devam edebilir.
Apple, ekranları daha dayanıklı hale getirmek için sürekli olarak yeni teknolojiler ve teknolojiler geliştiriyor. Örneğin iPhone 17 serisinde daha dayanıklı bir "Seramik Kalkan" kamerası mevcut.
120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir ekran deneyimi sunulabilir. iPhone 17'nin daha canlı ve gerçekçi renkler sunmak için OLED kullanımını benimsemesi bekleniyor.
iPhone 17 serisinde Apple'ın yeni nesil A18 çipsetinin kullanılması muhtemel. Bu, daha hızlı işlem gücü, gelişmiş yapay zeka yeteneği ve daha iyi enerji verimliliği anlamına gelecek. 5G'nin hızı giderek artıyor ya da devam ederken, Wi-Fi 6E desteği de daha hızlı gerçekleştirilebiliyor.
iPhone 17'de kamera teknolojilerinin daha da önemlisi bekleniyor. Özellikle gece modu, portre modu ve optik yakınlaştırmanın geliştirilmesi mümkündür.
Daha yüksek dosyalar : Apple, kamera kaybını artırmayı sürdürüyor, bu nedenle daha yüksek performanslı kameralar da beklenebilir. Her yeni iPhone modelinde pil ömrü biraz daha uzatılmaya çalışılıyor. iPhone 17 serisi de benzer şekilde daha uzun pil ömrü sunabilir.
Apple, iPhone'larında hızlı şarjı devam ettiriyor ve iPhone 17'de daha hızlı kablolu şarj ve belki de daha verimli şarj teknolojilerini görebiliyoruz. iPhone 17 serisi, Apple'ın iOS 18 işletim sistemiyle birlikte sunulabilir. Bu yeni sürüm, daha fazla özelleştirme, güvenlik sistemleri ve yeni özellikler içerir.