Apple'ın 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 17 Slim modelinin tasarımı ortaya çıktı. iPhone 17 slim'in çift kameralı olması dışında diğer modellerinden farklılık oluşturan ikinci özelliği ise inceliği... Şimdiye kadarki üretilmiş en ince modeli iPhone 17 slim'in 6 mm olacağı belirtiliyor. Peki, iPhone 17 slim'in Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte Apple'ın yeni tasarımı iPhone 17 slim hakkında merak edilen tüm detaylar...
Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 17 serisiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşanmaya başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Apple'ın son modeli iPhone 16 satışlarından memnun olmadığı ve Plus modelinin yerine inceliğiyle ön plana çıkacak iPhone 17 Slim/Air modelini getireceği yönünde. Yeni yılda piyasaya tanıtılacak olan iPhone 17 Slim’in nasıl görüneceği hakkında önemli ayrıntılar ise sosyal medyada sızdırılmaya başladı.
IPHONE 17 SLİM ÖZELLİKLERİ
iPhone 17 Slim’in tasarımındaki farklılıklar, diğer iPhone 17 modellerini etkilemeyecek gibi görünüyor. Bu modelin yalnızca çift kameraya sahip olacağı, tek kameraya sahip olacağı yönündeki önceki iddiaları büyük ölçüde geçersiz kılıyor. Ayrıca, daha önce yayılan raporlara göre, iPhone 17 Slim’in kalınlığının sadece 6 mm olacağı belirtiliyor. Bu durum, iPhone 17 Slim'in şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone modeli olarak kayıtlara geçeceğini gösteriyor.
IPHONE 17 SLİM KAMERASI
AppleTrack isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17 Slim modeli çift kamera kurulumuyla gelecek.
Fakat, bu kamera adasının yerleşimi diğer modellerden bir hayli farklı olacak.
Burada yatay ve merkezi olarak hizalanmış bir tasarımın yer alması bekleniyor.
TEK KAMERA MI OLACAK?
iPhone 17 Slim’in farklı tasarımına karşın, serinin diğer modellerinde ise herhangi bir değişikliğin yapılması şimdilik söz konusu değil.
Bu son sızıntıyla birlikte, seriye katılacak yeni modelin tek bir kamerayla geleceği yönündeki iddiaların büyük oranda geçerliliğini yitirdiği belirtiliyor.
EN İNCE MODEL OLARAK TARİHE GEÇECEK
Sadece bunlarla sınırlı değil. Daha önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 Slim telefon 6 mm kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor.
Eğer bu söylenti gerçeği yansıtıyorsa, akıllı telefon şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olarak tarihe geçecek.
IPHONE 17 SLİM İŞLEMCİSİ
iPhone 17 Slim’in teknik özellikleri hakkında henüz fazla ayrıntı bulunmuyor.
Ancak, 6,6 inçlik bir ekranla geleceği ve Apple A19 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor.
IPHONE 17 SLİM FİYATI NE KADAR OLACAK?
Fiyat açısından ise, iPhone 17 Slim’in 1.299 (45 bin) ila 1.499 (52 bin TL) dolar arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat aralığı, modelin premium özelliklerini yansıtan bir konumda olacağını gösteriyor.