İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 15 ŞUBAT: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için özel olarak hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurdu. Kısmi zamanlı iş gücü programı kapsamında, öğrencilere haftada 3 gün çalışma imkânı sunulurken, günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Aylık toplam kazanç 15.162 TL olacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek?
"İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru ekranı açıldı. Haftada 3 gün katılım imkânı sağlayan program kapsamında, öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak ve toplamda ayda 15.162 TL kazanç sağlanacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programına başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, "Öğrencilerimizin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programımızın başvuruları bugün başlıyor. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli" dedi.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI
Bakan Işıkhan; "Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz. Sevgili gençler, bu fırsatı kaçırmayın" açıklamasında bulundu.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programının devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için hazırlanan teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı bir aktif işgücü programı olduğunu belirterek, "Bu program ile siz sevgili gençlerimiz hem deneyim kazanacaksınız hem de çalışma hayatına daha hazırlıklı olacaksınız. Kendi kampüsünüzde eğitiminize ara vermeden katılabileceğiniz bu program ile üniversitenizde bilimsel projelerde, laboratuvar çalışmalarında, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinde, kütüphane hizmetlerinde ve daha birçok önemli alanda yer alabileceksiniz. İŞKUR Gençlik Programıyla kendinizi geliştirirken aynı zamanda ilgi duyduğunuz alanlarda tecrübe kazanabileceksiniz" dedi.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli. Başvurularınızı İŞKUR Mobil Uygulaması, İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr) üzerinden hemen yapabilirsiniz. Bugüne kadar gençlerimiz için nasıl en iyi, en yeni program ve destekleri hayata geçirdiysek; bundan sonra da aynı yaklaşımla programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyıl'ında; gençlerimizle; sizlerle daha güçlü olacağız. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirtti.