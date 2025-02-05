İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BUGÜN BAŞLIYOR!





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan; "Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR gençlik programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Katılacakları Ar-Ge faaliyetleri akademik ve bilimsel projeler gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. Haftalık azami 3 güne kadar kısmi katılım modeliyle uygulanacaktır.



