İşkur Gençlik Programı kapsamında kamuda eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimi öğrencileri bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri programlara katılabilecek. Program kapsamında, katılımcılara hem iş gücü deneyimi hem de gelir desteği sağlanacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru giriş ekranı 2025 hakkında ayrıntılı bilgiler...
İŞKUR Gençlik Programı, mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletmek için başlatılan programda 1712 kişi istifade etti. Bu kapsamda İŞKUR Gençlik Programında bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade edilmesi bekleniyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? İŞKUR Gençlik Programı'na nereden, nasıl giriş yapılır?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BUGÜN BAŞLIYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Erdoğan; "Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR gençlik programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Katılacakları Ar-Ge faaliyetleri akademik ve bilimsel projeler gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. Haftalık azami 3 güne kadar kısmi katılım modeliyle uygulanacaktır.
"GÜNLÜK BİN 83 LİRA ÖDEME"
Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabileceğini belirten Işıkhan, "Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz." dedi.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı başlattı. İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GİRİŞ EKRANI 2025
İŞKUR Gençlik Programına başvuru yapmak için genclik.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapmanız gerekir. Çıkan sayfada yer alan sekmelerden "İŞKUR Gençlik Programı" sekmesi seçilmelidir.
İŞKUR Gençlik Programı sekmesinde yer alan "İŞKUR Gençşik Programı Başvurusu" butonuna tıklanmalıdır.
İŞKUR Gençlik Programı başvurusunu aşağıda yer alan link üzerine tıklayarak yapabilirsiniz.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Cumhurbaşkanımız Sayın’ın gençlerimiz için müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projemize, İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapabileceksiniz." açıklamasında bulundu. Konuya ilgili ayrıntıları duyurular kısmından takip edebilirsiniz.
"SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN"
Öğrencilerin sigorta ücretlerinin de Bakanlık tarafından yatırılacağını söyleyen Işıkhan, "Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ NE KADAR?
Hane gelirleri asgari ücreti 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 TL’lik ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz.
Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini biz karşılayacağız." ifadelerine yer verdi.