İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarına göre itfaiye eri, zabıta ve memur kadroları için ilan yayınlamıştı. Alım yapılacak toplam kadro sayısı 1.532 için başvurular 16 Şubat’a kadar tamamladı. Şimdi gözler İBB itfaiye eri zabıta memuru alımı sonuçlarında. İBB memur alımı başvuru sonuçları bugün açıklanacak. Peki İBB memur alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden nasıl öğrenilecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 785 İtfaiye Eri, 315 Zabıta Memuru ve 432 Diğer Unvanlarda Memur alımı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında yaptı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların yazılı ve uygulamalı sınavları için giriş belgesi düzenlenecek. Peki İBB 1.532 memur alımı sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır? İşte, İBB memur alımı son dakika gelişmeleri.
İBB MEMUR ALIMI (ZABITA MEMURU-İTFAİYE ERİ) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları bugün ( 24 Şubat Pazartesi) erişime açılıyor. 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi.
Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sözlü sınava itfaiye eri ve zabıta memur kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacak. İBB memur alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Başvuru sonuçlarının bugün en geç saat 15.00’a kadar açıklanması bekleniyor.
İBB 1.532 MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Başvuru yapan adaylar, İBB’den memur alımı sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuçları ibb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Başvuruları kabul edilen adaylar yazılı sınavlara davet edilecek.
İBB MEMUR ALIMI KAZANAN ADAYLAR İÇİN SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
İBB memur alımına hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. “ ifadeleri kullanıldı. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.