İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ 22 Mart 2025: İstanbul'da hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapandı?

İstanbul Valiliği, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Kent genelinde güvenlik ve trafik düzenlemeleri kapsamında belirli güzergahların geçici olarak ulaşıma kapatılacağı belirtilirken, sürücüler için alternatif yollar da açıklandı. Bugün ve yarın İstanbul'da trafiğe çıkacak vatandaşlar, kapalı yollar ve alternatif güzergahları dikkatle takip etmeli. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili detaylar valiliğin resmi açıklamasında yer alıyor.
İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında kent genelinde eylem ve gösterilere yasak getirdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda alınan güvenlik tedbirlerine ek olarak, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapatılan yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul'da bugün ve yarın trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde...
İŞTE 14.00 İTİBARIYLA KAPANAN YOLLAR:
- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.
ALTERNATİF YOLLAR
- 10.Yıl Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- E-5 D100 Karayolu