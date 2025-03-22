İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ 22 Mart 2025: İstanbul'da hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapandı?

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında kent genelinde eylem ve gösterilere yasak getirdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda alınan güvenlik tedbirlerine ek olarak, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapatılan yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul'da bugün ve yarın trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde...