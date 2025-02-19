



İSTANBUL'DA METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?





Toplu ulaşımla ilgili alınan kararları da açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gece geç saatlerde, insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek.





Yine Metro İstanbul ek seferler koyacak. İhtiyaç halinde de az önce ifade ettiğim noktalarda İETT ve Şehir Hatları katkı sunacak.