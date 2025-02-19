İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından metro ve tramvay seferleri gece saat 02.00'a kadar uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç halinde İETT ve Şehir Hatları'nın da katkı sağlayacağı bildirildi. İşte İBB'den metro ve tramvay hatlarının sefer saatlerine ilişkin son dakika açıklamaları.
Son dakika gelişmesi olarak, İstanbul'da metro ve tramvay seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldığı açıklandı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte ulaşımda da yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tramvay ve metro seferlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. İşte detaylar.
İSTANBUL'DA METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?
Toplu ulaşımla ilgili alınan kararları da açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gece geç saatlerde, insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek.
Yine Metro İstanbul ek seferler koyacak. İhtiyaç halinde de az önce ifade ettiğim noktalarda İETT ve Şehir Hatları katkı sunacak.
Havalimanında bir takım azaltma tedbirleri yapıldığı tarafımıza bildirildi aynı şehir İstanbul havalimanı hem Sabiha gökçen havalimanıı'nda yapıldı dediğim gibi sadece okulların yarın tatil edilmesi değil aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapan engelli ve sekiz yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ile Hamide personelin ve idari izinli sayılmasına karar verilmesi bütün tedbirlerin güçlü bir biçimde alınmasına işaret burada bulunan Meteoroloji uzmanlarımızın da bizleri bugünden itibaren uyardıklarını hatırlatalım bu uyarılara istinaden Biz de vatandaşlarımıza bütün uyarılarımızı yaptık" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'DA METROLARDA YOĞUNLUK
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında akşam saatlerinde metrolarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında trafik kilitlendi. Akşam saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak istemesi sonucunda yoğunluk oluştu. Gayrettepe ve Mecidiyeköy metro istasyonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Tepki gösteren vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.