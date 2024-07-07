İlave tediye, 6772 sayılı Kanun kapsamında belirli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu işçilerine verilen ek bir ödemedir. Bu ödeme, yıllık enflasyon farkını telafi etmek amacıyla her yıl iki taksit halinde ödenir. İlave tediye ödemeleri, işçilerin yıllık gelirlerini artırmak ve ekonomik durumlarını desteklemek amacıyla belirli tarihlerde gerçekleştirilmektedir. Peki maden işçilerine ilave tediye ne zaman ödenecek? Tediyeler ne zaman yatacak? Kamu işçilerine ilave tediye ne kadar, 2024 zam oranı yüzde kaç? İşte kamu işçi ilave tediye ödeme tarihleri.
İlave tediye ödemeleri veya diğer bir deyişle ek ödeme, 6772 sayılı Kanun kapsamında kamu işçilerine yılda dört defa yapılan bir ek ödeme türüdür. Bu ödemeler, kamu işçilerine ücretlerinin belli bir yüzdesi oranında ek ödeme yapılmasını öngörmektedir. Peki Tediye neye göre ödenir? İkramiyenin neti nasıl hesaplanır? Kamu işçisi 30 günlük ikramiye ne zaman yatacak? 30 günlük ikramiye ne kadar? Kamu işçileri yılda kaç ikramiye alır? İşte detaylar.
Kamu işçisi 2024 ilave tediye ödeme tarihleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan’da yapıldı.
Yeraltı maden işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri
Yeraltı maden işçilerine ise bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık 2024 tarihinde ödenecek. Peki Kamu işçisi 2024 zam oranı ne kadar? Tediyeler nasıl hesaplanır?
İlave tediye nasıl hesaplanır?
İlave tediye alacağı, ödeme tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın, hak edilen yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin toplamı oranında ve son çalıştığı yerde ilave tediyenin ödendiği tarihteki yevmiyesi esas alınarak hesaplanacaktır.
İşçi tam yıl çalışmamış ise, ilave tediye o yıl için kıstelyevm esasına göre hesaplanıp ödenecektir.
İşinden ayrılmış olan işçiye ikinci ilave tediyeden çalıştığı müddet nispetinde ödeme yapılır.
Hizmet süreleri toplamı 1 yıldan az olan geçici ve sürekli işçilere yapılacak ilave tediyelerin, o yıl içindeki hizmet süreleriyle orantılı şekilde hesaplanması gerekir.
İş akdinin askıda olması, yıl içerisinde alınan ücretsiz izinler ilave tediyenin hesabında dikkate alınmaz.
İlave Tediye ve İkramiyenin Hesaplama Formülü
İlave tediyenin hesaplama formülü aşağıda belirtilmiştir:
26 (gün) x 2 (adet) x 7,5 (günlük çalışma saati)= 390 saat
Yıl içinde tam olarak çalışmış olanlara 390 saat ilave tediye ödenecektir.
Yıl içinde eksik çalışmış olanlara (çalıştığı gün sayısı x 390 saat / 365 gün) / 7,5 saat kadar ödenecektir.
Kamu işçilerine ilave tediye ne kadar?
Çalışanlar arasında merakla beklenen tediye ödemelerine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. En düşük çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanan ikramiye tutarlarına göre, 52 günlük ikramiyenin brüt 57 bin 475 TL, net ise 41 bin 89 TL olarak belirlendi.
Bu ücret alan işçiler, 5 Nisan'da yapılan 13 günlük ilave tediye ödemelerinin brüt payı 14 bin 368 TL, net payı ise 10 bin 272 TL. Ancak maaşa göre ödenecek tediye tutarlarında farklılıklar görülüyor.
İşçilerin maaşlarına göre ikramiye tutarları şu şekilde: Brüt ücret: 33.159 TL 13 günlük brüt ikramiye: 14.368,90 TL 13 günlük net ikramiye: 10.272,47 TL Brüt ücret: 34.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 14.733,33 TL 13 günlük net ikramiye: 10.533,01 TL
Brüt ücret: 35.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 15.166,71 TL 13 günlük net ikramiye: 10.842,80 TL Brüt ücret: 36.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 15.600,00 TL 13 günlük net ikramiye: 11.152,60 TL
Brüt ücret: 37.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 16.033,29 TL 13 günlük net ikramiye: 11.462,39 TL Brüt ücret: 38.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 16.466,71 TL 13 günlük net ikramiye: 11.772,18 TL
Brüt ücret: 39.000 13 TL 13 günlük brüt ikramiye: 16.900,00 TL 13 günlük net ikramiye: 12.081,98 TL Brüt ücret: 40.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 17.333,29 TL 1 3 günlük net ikramiye: 12.391,77 TL
Brüt ücret: 41.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 17.766,71 TL 13 günlük net ikramiye: 12.701,57 TL Brüt ücret: 42.000 TL 13 günlük brüt ikramiye: 18.200,00 TL 13 günlük net ikramiye: 13.011,36 TL
Brüt ücret: 43.000 lira 13 günlük brüt ikramiye: 18.633, 29 lira 13 günlük net ikramiye: 13.321,16 lira Brüt ücret: 44.000 lira 13 günlük brüt ikramiye: 19.066,71 TL 13 günlük net ikramiye: 13.630,95 TL Brüt ücret : 45.000 TL 13 günlük brüt: 19.500,00 TL 13 Net ikramiye: 13.940,75 TL (*Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.)
İlave Tediye ve İkramiyenin Hesabında Dikkate Alınmayacak Ücret Türleri
İlave tediye ve ikramiye hesabında aşağıdaki ücret türleri dikkate alınmaz:
Fazla mesai.
Evlilik zammı veya primi.
Çocuk zammı veya primi.
Ayni yardımlar.
Hafta tatil ücreti.
Genel tatil ücreti.
Harcırah.
gibi esas ücrete munzam tediyeler.
İlave tediye hesaplanırken hangi süreler dikkate alınır?
İlave tediye ve ikramiyeye esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında aşağıdaki süreler dikkate alınır:
Kanuni ve idari izinler.
Hastalık izinleri.
Hafta tatili.
Ulusal bayram ve genel tatil günleri.