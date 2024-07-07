İlave tediye ödemeleri veya diğer bir deyişle ek ödeme, 6772 sayılı Kanun kapsamında kamu işçilerine yılda dört defa yapılan bir ek ödeme türüdür. Bu ödemeler, kamu işçilerine ücretlerinin belli bir yüzdesi oranında ek ödeme yapılmasını öngörmektedir. Peki Tediye neye göre ödenir? İkramiyenin neti nasıl hesaplanır? Kamu işçisi 30 günlük ikramiye ne zaman yatacak? 30 günlük ikramiye ne kadar? Kamu işçileri yılda kaç ikramiye alır? İşte detaylar.