Kamu Personeli Alım İlanları

Kamu personel alımı iş ilanları açıklanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı personeli istihdam edeceğini duyurdu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 10 uzman yardımcısı istihdam edecek. İşte kamu personel alımları iş başvurusu detayları.
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre bakanlığın taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna personel istihdamı gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında Bakanlığın "Duyurular" kısmından alınacak.
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Adayların 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekiyor.
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından 75, Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 ve İletişim Fakültesi mezunlarından toplam 10 aday istihdam edilecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 10 uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvuru için, hukuk fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve 2023-2024 döneminde gerçekleştirilen ilgili KPSS'den 80 taban puanı alma şartı aranıyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?
Başvuru işlemleri 3 Şubat 2025'te elektronik ortamda başlayacak, 14 Şubat saat 18.00'e kadar devam edecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden erişim sağlanan "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvurabilecek.