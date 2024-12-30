Kamu Personeli Alım İlanları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 10 uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvuru için, hukuk fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve 2023-2024 döneminde gerçekleştirilen ilgili KPSS'den 80 taban puanı alma şartı aranıyor.