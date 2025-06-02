KANSER TEDAVİSİNDE YENİ UMUT: Egzersiz, ilaçtan daha etkili olabilir mi?

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (Asco) tarafından açıklanan ve New England Journal of Medicine'de yayınlanan çığır açıcı araştırmaya göre, kanser tedavisi sonrası düzenli egzersiz yapmak, ölüm riskini ve hastalığın nüksetme ihtimalini ilaçlardan daha fazla azaltabiliyor. Peki bu keşif ne anlama geliyor?
EGZERSİZ, KANSER HASTALARI İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Kanser tedavisi gören milyonlarca hasta için umut verici bir gelişme yaşandı. ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa ve İsrail'den hastaları kapsayan uzun soluklu araştırma, egzersizin kanser tedavisinin etkinliğini ciddi oranda artırabileceğini ortaya koydu. Sonuçlar, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (Asco) yıllık toplantısında sunuldu ve New England Journal of Medicine'de yayınlandı.
ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR MU?
Araştırmaya göre, tedavi sonrasında yapılandırılmış bir egzersiz programına katılan hastalarda:
- Ölüm riski %37 oranında daha düşük
- Yeni kanser oluşumu veya nüks riski %28 oranında daha az
Bu sonuçlar, egzersizin yalnızca yaşam kalitesini değil, aynı zamanda hayatta kalma oranlarını da etkilediğini net biçimde ortaya koyuyor.
EGZERSİZ, İLAÇLARDAN DAHA MI GÜÇLÜ?
The Guardian’a konuşan dünyaca ünlü bir kanser uzmanı, araştırmanın “tıp tarihinde bir dönüm noktası” olduğunu belirtti. “Egzersiz artık bir öneri değil, tıbbi bir reçete olarak görülmeli” diyen uzman, egzersizin birçok ilaca kıyasla daha etkili sonuçlar sunduğunu ve hiçbir yan etkisi olmadığını vurguladı.
Asco Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Julie Gralow ise egzersizin etkinliği hakkında şunları söyledi:
“Biz bu araştırmaya ‘Bir İlaç Kadar İyi’ adını vermiştik. Ancak şimdi biliyoruz ki, ‘İlaçtan Daha İyi’ demeliyiz. Çünkü egzersizin yan etkisi yok, faydası çok fazla.”
YAPILANDIRILMIŞ EGZERSİZ REJİMİ NEDİR? HERKES UYGULAYABİLİR Mİ?
Araştırma, sadece genel sağlık tavsiyesi almak yerine bir sağlık koçu veya egzersiz uzmanı eşliğinde yapılan düzenli egzersizin etkili olduğunu gösteriyor.
Bu yapılandırılmış programlar, kişisel ihtiyaçlara göre belirlenmiş egzersiz türlerini (yürüyüş, hafif ağırlık çalışmaları, yoga vb.) ve sürelerini kapsıyor.
Özellikle tedavi sonrası dönemde yapılan bu tür programların bağışıklık sistemini güçlendirdiği, iltihap seviyesini düşürdüğü ve enerji seviyesini artırdığı ifade ediliyor.
KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?
Bu güçlü bilimsel veriler ışığında, dünyadaki sağlık otoritelerinin kanser tedavi protokollerini gözden geçirmesi bekleniyor. Geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak fiziksel aktivitenin artık resmi bir tedavi aracı olarak kabul edilmesi gündemde. Ayrıca bu çalışma, hastaların tedavi sonrası pasif kalmalarının değil, aksine hareketli bir yaşam sürmelerinin hayati önem taşıdığını gösteriyor.