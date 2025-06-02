KANSER TEDAVİSİNDE YENİ UMUT: Egzersiz, ilaçtan daha etkili olabilir mi?





YAPILANDIRILMIŞ EGZERSİZ REJİMİ NEDİR? HERKES UYGULAYABİLİR Mİ?

Araştırma, sadece genel sağlık tavsiyesi almak yerine bir sağlık koçu veya egzersiz uzmanı eşliğinde yapılan düzenli egzersizin etkili olduğunu gösteriyor.

Bu yapılandırılmış programlar, kişisel ihtiyaçlara göre belirlenmiş egzersiz türlerini (yürüyüş, hafif ağırlık çalışmaları, yoga vb.) ve sürelerini kapsıyor.







