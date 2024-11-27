Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının ardından birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Erzurum, Sivas ve Kayseri'de okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Kar yağışı nedeniyle yarın da bazı illerde okulların tatil edileceği beklenmekte. Peki Erzurum, Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Valilik son dakika tatil açıklamaları oldu mu? İşte kar tatili haberlerine ilişkin detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının hakim olacağı öngörülmüştü. Hafta sonu itibaren devam eden kar yağışı sonrası bazı illerde okullara 1 gün ara verildi. Erzurum, Sivas ve Kayseri de tatil edilen yerler arasındaydı. Peki Kayseri, Erzurum, Sivas’ta yarın okullar tatil mi? İşte Valiliklerden yapılan son dakika tatil açıklamaları...
Sivas’ta yarın okullar tatil mi?
Sivas Valiliğinden 28 Kasım Perşembe günü okulların tatil olacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Sivas'ta okullar bugün tatil edilmişti.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Erzurum’da yarın okullar tatil mi?
Erzurum'da yarım okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Erzurum Valiliğinden bir açıklama gelmedi. Erzurum'da bazı ilçelerde bugün yani 27 Kasım Çarşamba günü okullar tatil edilmişti.
İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda soğuk hava ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Buna göre 27 Kasım'da Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerinin genelinde, Horasan, Çat, Aşkale'de ise taşımalı ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Ayrıca ilçe genelinde eğitime ara verilen yerlerde hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Kayseri’de yarın okullar tatil mi?
Kayseri’de 28 Kasım Perşembe günü yani yarın kar tatili olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kayseri'de bugün okullar tatil edilmişti. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."