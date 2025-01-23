Bir yerde Kıblenin yönü, o yerin, Mekke’nin doğusunda, batısında, güneyinde veya kuzeyinde olmasına göre değişir. Kıble bulmak için artık camiye gitmenize gerek yok. Kıbleyi göster komutu ile internette arama yaparak veya akıllı telefonunuzdaki uygulamaları kullanarak kıble yönünü kolayca bulabilirsiniz. Diyanet kıble bul araştırması yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi uygulamalarına ulaşabilir ve güvenilir bilgilere sahip olabilirsiniz. Evde kıbleyi bulmak için de farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yazımızda kıble bulma yöntemleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Peki Kıble nasıl bulunur? Tesbih ile kıble nasıl bulunur?