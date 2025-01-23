İstikbali kıble namazın şartlarındandır. Namaz kılarken kıble yönünü bulmak oldukça önemlidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonlarınızdan kolayca kıble yönünü bulabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi uygulamaları veya birçok mobil uygulama sayesinde bulunduğunuz konumdaki kıbleyi anında öğrenebilirsiniz. Peki kıble nasıl bulunur? Kıble bulma yöntemleri nelerdir?
Bir yerde Kıblenin yönü, o yerin, Mekke’nin doğusunda, batısında, güneyinde veya kuzeyinde olmasına göre değişir. Kıble bulmak için artık camiye gitmenize gerek yok. Kıbleyi göster komutu ile internette arama yaparak veya akıllı telefonunuzdaki uygulamaları kullanarak kıble yönünü kolayca bulabilirsiniz. Diyanet kıble bul araştırması yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi uygulamalarına ulaşabilir ve güvenilir bilgilere sahip olabilirsiniz. Evde kıbleyi bulmak için de farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yazımızda kıble bulma yöntemleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Peki Kıble nasıl bulunur? Tesbih ile kıble nasıl bulunur?
Kıble yönü nasıl bulunur?
Kıble yönünün bulunması için birkaç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan en kolay olan yöntem pusula yardımıyla kıble yönünü belirlemek olmaktadır. Diğer bir yöntem ise kıble saatinin takip edilerek kıble yönünü belirlemektir. Türkiye Takvimi’nde her şehir için gösterilen Kıble Saati vaktinde, güneşe doğru yüzünü dönen, Kâbe yönüne dönmüş ve o yerin kıblesini bulmuş olur. Başka bir usul de şöyledir:
Güneşli havada, toprağa çubuk dikilir veya bir ipin ucuna anahtar, taş bağlanır, sarkıtılır. Türkiye Takvimi’ndeki Kıble saati yazılı vakitte, çubuğun ve ipin gölgeleri kıble istikâmetini gösterir. Gölgenin güneş bulunduğu tarafı kıble ciheti olur.
Başka bir usul de şöyledir:
Akrep ve yelkovanı olan bir saatin yüzü, gökyüzüne doğru ve akrebi güneşe doğru tutulunca, akreple 12 rakamı arasındaki açının orta hattı, güneyi gösterir.
Bunun ters istikameti kuzey yönüdür. İstanbul’da güneyden 29 derece doğuya dönülerek, kıble yönü bulunur. Bunun için saati masa üzerine koyup, altı sayısı güneye çevrilir. Yelkovan beş üzerine getirilince, kıbleyi gösterir.
Evde kıble nasıl bulunur?
Evde namaz kılmak için kıble yönü belirlenmemişse en kolay olarak pusula ile kıble yönünü bulmak olmaktadır. Türkiye’de kıble güney ile güneydoğu yönlerinde güneyden doğuya doğru 23 derecelik bir açıda bulunmaktadır.
Camiler içindeki mihrap ve minareler kıbleyi göstermektedir. Cami kapıları da genellikle kıble yönüne bakmaktadır.
Evde pusula bulunmuyor ise internet ile uygulama indirerek kıble yönü tayin edilmektedir. Eski dönemlerde kıble belirlemek için tesbih kullanılmakta ve tesbih imame tarafından tutulup serbest bırakıldığında hangi yöne doğru sallanırsa güneyi göstermekle o yön kıble olarak bilinmektedir. Günümüzde yapılan birçok bilimsel araştırma ve kolaylık sayesinde geçmişte yapılan kıble tayinlerine gere olmadan kıble yönü bulmak mümkündür.
Tesbih ile kıble nasıl bulunur?
Tesbih ile kıble yönü bulmak için şu şekilde yapıldığı rivayet edilir: 99'luk tespih ele alınıp 3 ihlas ve 1 fatiha okunur. Tespih, yere paralel olacak şekilde çevrilmeye başlanır. Yavaşladığında ileri geri salınım hareketi yapar. Gittiği iki yönden biri kıble yönüdür.
İstikbal-i kıble ne demektir?
Namazın dışındaki şartlardan olan İstikbal-i kıble ne demektir? Namazı Kâbe’ye karşı kılmak demektir. Mekke’de bulunan Kâbe binasının istikametine Kıble denir.