Kıdem tazminatında hesap değişiyor: 1-10-15 yıl çalışana ne kadar kıdem tazminatı ödenecek? Katsayı artışı ile...

2025 yılı Ocak ayında maaş artışları sonrasında kıdem tazminatı için de hesaplar yenilenecek. İşten ayrılanlara ödenen kıdem tazminatı artışı sonrası toplu para ödemeleri de değişmiş olacak. Kıdem tazminatına etki eden en önemli faktörlerden biri olan memur maaş katsayısı ise kıdem tazminatının tavan tutarına yansıyacak. Bu durum, özellikle yüksek ücretle çalışanlar için kıdem tazminatında önemli bir artış anlamına geliyor.
Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı, işten ayrılma veya emeklilik durumunda sağlanan toplu ödeme imkanı ile büyük önem taşıyor. Özellikle özel sektör çalışanları için kıdem tazminatı, işten ayrıldıklarında aldıkları brüt ücret üzerinden hesaplanarak büyük bir güvence sunuyor. Ancak kıdem tazminatının doğru ve tam olarak hesaplanabilmesi için işten ayrılma tarihi de önemli bir rol oynuyor. İşte kıdem tazminatına dair en çok merak edilen sorular ve yanıtları
Kimlerin Tazminatı Artacak?
Ocak ayında yapılacak maaş zamlarıyla birlikte kıdem tazminatları da artacak. Özellikle asgari ücretlilerin tazminatları, Ocak 2025'te maaş artışlarından etkilenecek.
Örneğin, brüt asgari ücret 2024 yılı enflasyon tahmini oranında artarsa, asgari ücretli çalışanlara her yıl için ödenecek kıdem tazminatı tutarı da artacak.
Orta Vadeli Program'a göre, 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 41.5 olduğunda, brüt asgari ücret 28,303 TL olarak belirlenebilir.
Bu durumda, asgari ücretli çalışanlara her yıl için 28,303 TL kıdem tazminatı ödenecek ve damga vergisi kesilerek bu tutar 28,088 TL'ye düşecek.
Yeni Tavan Tutarı
Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek. Halen yıllık 41,828 TL olan tavan tutarının, yüzde 9.31 oranında artışla 45,722 TL'ye yükselebileceği öngörülüyor.
Böylece, 2025'in ilk yarısında işten ayrılanlara yıllık en fazla 45,722 TL kıdem tazminatı ödenecek.
Ek Ödemeler ve Hesaplama
Kıdem tazminatında hesaplamaya dahil edilen ek ödemeler:
Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak, eğitim yardımları,
Yıpranma tazminatı, kalifiye nitelik zammı, devamlı ödenen primler,
Özel sağlık ve hayat sigortası primleri.
Bu ödemeler, son 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatına eklenir. Ancak düzenli olarak ödenmeyen primler, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti gibi ödemeler hesaba katılmaz. Giyecek yardımı ve düzenli yol ücretleri de brüt ücrete dahil edilir.
Ek Ödemelerin Dahil Edilmesi
Ek ödemeler, yıl içindeki toplam miktarın 365'e bölünmesi ve bir güne düşen tutarın 30 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Yargıtay, yıl içindeki son zamlı ödemeyi dikkate alarak hesaplama yapar. Örneğin, yılda 4 ikramiye alan bir kişinin son ikramiyesi zamlı olarak ödenmişse, tüm ikramiyeler zamlı olarak hesaplanır.