Kıdem tazminatında hesap değişiyor: 1-10-15 yıl çalışana ne kadar kıdem tazminatı ödenecek? Katsayı artışı ile...

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı, işten ayrılma veya emeklilik durumunda sağlanan toplu ödeme imkanı ile büyük önem taşıyor. Özellikle özel sektör çalışanları için kıdem tazminatı, işten ayrıldıklarında aldıkları brüt ücret üzerinden hesaplanarak büyük bir güvence sunuyor. Ancak kıdem tazminatının doğru ve tam olarak hesaplanabilmesi için işten ayrılma tarihi de önemli bir rol oynuyor. İşte kıdem tazminatına dair en çok merak edilen sorular ve yanıtları